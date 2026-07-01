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Chanceler alemão diz que Europa assumirá maior responsabilidade dentro da Otan

"Queremos tornar a Otan, como um todo, mais europeia", disse Friedrich Merz

Estadão Conteúdo

O chanceler alemão, Friedrich Merz, afirmou nesta quarta-feira que a Europa irá assumir maior responsabilidade dentro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), além de reduzir dependências com os Estados Unidos e reforçar o apoio à Ucrânia.

"Queremos tornar a Otan, como um todo, mais europeia. Como europeus, estamos assumindo mais responsabilidade no bloco. Estamos reduzindo dependências transatlânticas unilaterais", disse Merz a repórteres após uma reunião de gabinete. Ele lembrou que a Alemanha planeja elevar seus gastos com defesa para 3,5% do PIB nacional até 2029.

O chanceler disse que os países europeus reuniriam esses recursos em conjunto, acrescentando que não quer medidas nacionais unilaterais dentro da Otan.

A Otan anunciará na próxima semana, na cúpula de Ancara, que seus membros europeus preencheram quase todas as lacunas deixadas pelos Estados Unidos nos planos de defesa da aliança, segundo a Reuters.

Em preparação para a cúpula, a Turquia informou que está adotando amplas medidas de segurança, mobilizando dezenas de milhares de policiais e colocando as defesas aéreas em alerta máximo, ao mesmo tempo em que proíbe reuniões públicas e impõe restrições controversas à liberdade de expressão e de reunião.

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, participou da reunião desta quarta-feira como convidado e afirmou que a mensagem da Otan para a indústria de defesa é "aumentar a escala de produção". Rutte também reiterou que os aliados vão se comprometer com ajuda de longo prazo à Ucrânia na cúpula.

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