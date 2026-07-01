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EUA classificam grupo equatoriano "Chone Killers" como organização terrorista estrangeira

Estadão Conteúdo

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, anunciou nesta quarta-feira, 1º, que classificou o grupo do equatoriano Chone Killers como uma Organização Terrorista Estrangeira (FTO, na sigla em inglês) e como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT).

Em comunicado, o Departamento de Estado afirmou que a Chone Killers é uma gangue responsável por diversos ataques contra civis, policiais e autoridades do governo do Equador, incluindo assassinatos de alto perfil de funcionários públicos. O grupo teria surgido a partir da Los Choneros, outra gangue que já é considerada uma organização terrorista pelos EUA.

Ainda de acordo com o comunicado, a medida reforça a cooperação entre a administração de Donald Trump e o governo do presidente do Equador, Daniel Noboa, no combate ao narcotráfico e ao crime organizado.

Em uma publicação no X, Marco Rubio afirmou que as gangues equatorianas ajudam cartéis mexicanos a transportar e exportar drogas ilícitas para financiar o terrorismo e atividades criminosas.

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EUA/TRUMP/EQUADOR/CHONE KILLERS/CLASSIFICAÇÃO/ORGANIZAÇÃO TERRORISTA
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