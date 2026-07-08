Instrutor de voo se atira de avião no ar e morre na Argentina; aluna consegue pousar

Alerta: A reportagem abaixo trata de temas como suicídio e transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final do texto onde buscar ajuda.

Um instrutor de voo se atirou de um avião a 250 metros de altura no último sábado, 4, na província de Córdoba, na Argentina. A aluna que estava no pequeno Cessna C-150 conseguiu pousar em segurança e relatar o ocorrido para a equipe de solo.

O corpo do piloto foi encontrado em uma área rural da cidade de Toledo. Leandro Andrés Bertazzo tinha 42 anos, trabalhava como instrutor há quatro anos e já havia trabalhado como piloto de linhas aéreas comerciais.

O diretor da escola de voo, Eduardo Álvarez, relatou a manhã de Bertazzo ao jornal Clarín. "Ele chegou, nos cumprimentamos com um abraço e um beijo. Estava tudo bem. Ele já tinha voado com outro aluno naquele dia. Na verdade, no último voo, ele estava com alguém que já é piloto, ou seja, que já tem a licença de piloto, e estava realizando um voo de reciclagem para essa pessoa. Eles estavam fazendo manobras de treinamento", contou.

A aluna que estava com Bertazzo no avião tem 22 anos e já possui licença de piloto, mas soma poucas horas de voo. De acordo com as normas da escola, ela deveria voar na companhia de um instrutor ou de um piloto de segurança. O nome da mulher foi preservado.

Segundo o diretor da escola, Leandro foi o escolhido para acompanhá-la. Em um determinado momento, disse à jovem que mantivesse o voo conforme o planejado, tirou os protetores auriculares, abriu a porta (o que é difícil devido à pressão do ar) e pulou. A aluna, mesmo abalada com o ocorrido, entrou em contato com a equipe de solo e recebeu ajuda para conseguir pousar em segurança.

De acordo com Álvarez, Bertazzo havia buscado tratamento psiquiátrico antes do ocorrido, mas não informou ninguém na escola sobre questões de saúde mental, e os colegas não perceberam qualquer mudança de comportamento do instrutor.

"Embora sejamos obrigados a não voar caso haja a menor situação que impeça a disponibilidade - e essa é uma diretriz muito clara -, como é possível identificar essa situação sem conhecer os detalhes? Estamos todos em choque", disse o diretor. O caso está sendo investigado pela justiça federal argentina em Córdoba.

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp , de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página .

Mapa da Saúde Mental

O site traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.