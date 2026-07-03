Fake news! Vídeo viral de 'ladrões' com fita não era punição, mas desafio de youtubers

Um vídeo que mostrava homens visivelmente exaustos e cobertos de fita adesiva, à semelhança dos personagens Teletubbies, viralizou recentemente nas redes sociais. Inicialmente compartilhada como uma punição a supostos ladrões na Indonésia, a gravação, na verdade, faz parte de um desafio de humor criado por youtubers do país.

As postagens que viralizaram apresentavam uma narrativa de que os homens seriam ladrões capturados por um proprietário de imóvel. Cansado de roubos frequentes e da ineficácia da polícia, ele teria decidido fazer justiça com as próprias mãos. A história contava que, com a ajuda de vizinhos, ele teria prendido quatro indivíduos que invadiram seu quintal à noite e os amarrado com fita adesiva, fazendo-os parecer com o personagem "Tinky Winky" dos Teletubbies.

O criador de conteúdo Ferri Irawan explicou em seu perfil no Instagram que tudo não passou de um desafio. "A gente só fez um desafio numa live do TikTok para entreter o público, e agora fomos apontados como ladrões por pessoas irresponsáveis 🤪 Muitas contas no Instagram e no TikTok estão postando o nosso vídeo com a legenda dizendo que somos supostos ladrões... Então, por favor, parem com esse tipo de postagem, porque muitos internautas estão entendendo tudo errado 🙏", escreveu.

A verdade por trás do vídeo viral

No entanto, notícias recentes revelaram que a história era falsa. Embora o vídeo seja realmente de origem indonésia e não gerado por inteligência artificial, ele não mostra um ato de tortura como punição. Na verdade, foi uma tentativa de viralizar nas redes sociais, produzida por um grupo de criadores de conteúdo de Malang, em Java Oriental, conhecidos como "Batre TV".

O foco dos vídeos do grupo é o humor. O clipe em questão foi gravado durante uma de suas transmissões ao vivo. Em entrevista ao portal Detik News, um dos influenciadores por trás do vídeo explicou que se deixou cobrir por fita adesiva após um desafio lançado por um espectador.

Syahroni Muhammad identificou a si mesmo como um dos protagonistas do vídeo. Ele relatou que sentiu desconforto durante a gravação, especialmente após ter comido camarão, o que teria causado um mal-estar.

Posteriormente, outras contas do Instagram utilizaram o vídeo sem a permissão dos criadores, divulgando a notícia mentirosa. Syahroni também explicou que, além do YouTube, o grupo cria conteúdo para plataformas como TikTok e Instagram.