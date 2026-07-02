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Trump: 'Acredito que o Irã aceitou no acordo tudo que precisamos'

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que acredita que o Irã aceitou todos os pontos do acordo almejados pelo governo americano.

"Acredito que o Irã aceitou no acordo tudo que precisamos", afirmou o presidente em entrevista exclusiva exibida pela CNBC nesta quinta-feira, 2.

Trump afirmou ainda que não procura uma troca do regime no Irã. Após a morte do aiatolá Ali Khamenei em ataque dos EUA e de Israel em 28 de fevereiro deste ano, o cargo de autoridade máxima iraniana passou para seu filho, Mojtaba Khamenei, sinalizando a continuidade da linha dura do regime em vez de uma transição democrática.

Com atraso de quatro meses, o funeral de Ali Khamenei está marcado para começar neste sábado, em Teerã, e seguirá até 9 de julho, quando o líder religioso será sepultado em Mashhad, sua cidade natal, segundo a imprensa internacional.

Na entrevista, o presidente americano afirmou ainda que o processo de desnuclearização do Irã está sendo feito em apenas quatro meses.

Entre outros temas abordados, o presidente afirmou que as "Trump Accounts" são uma iniciativa que pode fazer com que várias crianças se tornem ricas.

As "Trump Accounts" são respaldadas pela Lei de Cortes de Impostos para Famílias Trabalhadoras e permite que pais, responsáveis legais e outras pessoas autorizadas criem um novo tipo de conta individual de aposentadoria para seus filhos.

A conta é destinada a crianças que não tenham completado 18 anos até o final do ano civil em que a opção for feita e que possuam um número de Seguro Social válido. Ela inclui uma contribuição piloto de US$ 1.000 para crianças nascidas entre 1º de janeiro de 2025 e 31 de dezembro de 2028, que sejam cidadãs americanas e possuam um número de Seguro Social válido, de acordo com a Receita Federal americana (IRS, na sigla em inglês).

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