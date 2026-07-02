Shows do BTS vão ser cancelados? Entenda a possível suspensão dos eventos

Para a tristeza dos fãs de K-pop, as apresentações do grupo BTS marcadas para acontecer durante os dias 14, 16 e 17 de outubro no Chile foram canceladas pelo Instituto Nacional do Esporte (IND). Com todos os ingressos já esgotados, o jornal “The Clinic” anunciou que o órgão não permitiu que a estrutura do Estádio Nacional do Chile fosse usada, pois os equipamentos poderiam causar danos ao gramado do local.

Somado aos riscos físicos do espaço, a instituição previu ainda que, mesmo que houvesse uma manutenção do gramado após as apresentações, talvez não desse tempo para que o estádio fosse palco de outros compromissos esportivos. Já estão previstas as partidas da Universidad de Chile com a Seleção Chilena pelo Campeonato Nacional e o Teleton, um evento tradicional que ocorre sempre no calendário do estádio.

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Pronunciamento do Instituto Nacional do Esporte

Em um comunicado enviado ao Brasil Billboard, o órgão se pronunciou sobre o cancelamento. "O Instituto Nacional de Esportes e o Parque Estádio Nacional informam que, após uma avaliação técnica e operacional minuciosa, foi decidido não autorizar a utilização do Coliseu Central para a realização do show do grupo BTS nas datas solicitadas em outubro de 2026", disse em comunicado oficial ao portal de entretenimento.

"Os relatórios dizem que, embora o gramado mantenha as condições necessárias para o desenvolvimento do futebol profissional e de competições internacionais, atualmente apresenta uma menor capacidade de recuperação diante de intervenções extraordinárias de grande escala, especialmente aquelas que exigem cobertura prolongada da superfície e cargas concentradas no setor central do campo", complementou.

No final do comunicado, eles afirmaram ainda que a decisão não era uma forma de rejeição ao BTS. "Esta decisão não constitui uma rejeição à realização de espetáculos de massa (...) O Instituto continuará trabalhando para compatibilizar o desenvolvimento de grandes eventos culturais com a proteção do patrimônio esportivo nacional e o cumprimento das obrigações esportivas e internacionais assumidas pelo Estado do Chile”, disse.

Até o momento, ainda não há confirmação sobre onde será o novo local do show do BTS ou se as datas de outubro seguem mantidas. A expectativa é que a produtora do evento e o órgão possam entrar em um acordo, ou que os fãs sejam avisados sobre o novo espaço em breve.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)