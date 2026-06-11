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BTS em Copacabana? Secretário do Rio afirma 'Se não for diva pop, tem que ser BTS'

Estadão Conteúdo

Quem será a próxima atração do Todo Mundo no Rio? Embora ainda não haja confirmação oficial sobre os artistas que ocuparão o palco de Copacabana nas próximas edições do projeto, um nome ganhou força nos últimos dias: o BTS.

Durante entrevista concedida ao canal Genius Lab, o secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro, Lucas Padilha, manifestou publicamente seu desejo de ver o grupo sul-coreano entre as atrações do evento, que já tem edições garantidas até 2028. A declaração rapidamente repercutiu entre os fãs de K-pop e reacendeu as discussões sobre uma possível passagem do grupo pela capital fluminense.

Ao comentar os próximos passos do projeto, Padilha não escondeu o entusiasmo com a possibilidade de receber os artistas em Copacabana.

"Se não for diva pop, tem que ser BTS! Eu estou na campanha por divas pop e BTS até 2028. Não vou sossegar até isso acontecer. Tenho certeza que seria um evento para parar não só o Brasil, mas o mundo inteiro", afirmou.

O secretário também destacou que vê a ideia como algo possível de ser concretizado nos próximos anos e incentivou os fãs a continuarem mobilizados.

"Estou animado porque a gente tem a perspectiva de fazer isso acontecer. Temos até 2028. Continuem cobrando e falando, porque é importante para eles, para nós e para todos os patrocinadores", acrescentou.

BTS no Brasil, mas longe de Copacabana

Enquanto a campanha para levar o grupo ao Rio ganha força, os fãs brasileiros já têm um compromisso marcado. O BTS retorna ao Brasil ainda neste ano com a turnê do álbum Arirang nos dias 28, 30 e 31 de outubro, mas realizará apresentações apenas em São Paulo. Os shows anunciados para o Estádio MorumBis tiveram alta procura e os ingressos se esgotaram rapidamente.

Nos bastidores do Todo Mundo no Rio, outros nomes continuam sendo especulados para as próximas edições. Beyoncé aparece entre as artistas mais desejadas pela organização, enquanto Katy Perry, Adele, Britney Spears e o grupo mexicano RBD também figuram entre os favoritos do público.

Com apresentações confirmadas até 2028 e após reunir multidões para shows de Madonna, Lady Gaga e Shakira, o projeto segue apostando em atrações capazes de transformar Copacabana em palco de eventos de repercussão mundial. E, ao que tudo indica, o BTS já entrou oficialmente nessa disputa.

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Palavras-chave

MÚSICA/TODO MUNDO NO RIO/BTS/ATRAÇÃO/SUGESTÃO
Cultura
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