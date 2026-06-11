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Rafa Kalimann e Nattan terminaram? Cantor esclarece crise após atriz revelar abandono na gravidez

Em um documentário, a atriz revelou que sofreu com depressão e ansiedade enquanto o seu marido não estava em casa

Victoria Rodrigues
fonte

Rafa Kalimann e Nattan são pais da pequena Zuza Helena. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Após circularem pelas mídias sociais boatos de que Rafa Kalimann e Nattan teriam colocado um fim no casamento, o cantor decidiu esclarecer os rumores, na última terça-feira (9), durante o lançamento de uma coleção de carros em uma ação comercial de São Paulo (SP). Na ocasião, o artista de 27 anos revelou que os dois estão passando por um momento difícil juntos, mas que eles seguem firmes e não estão separados.

Além disso, o cantor disse ainda que é normal os casais passarem por esses períodos de crise no casamento. "Eu acho que todas as famílias vão passar por vários buracos, várias dificuldades, né? Acho que o importante é saber bem passar por cima desses problemas. Acho que todas as famílias vão ter vários problemas. Não é o primeiro, não vai ser o último e a gente sempre vai permanecer forte e passar por cima deles", destacou.

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O relato de abandono na gravidez de Rafa Kalimann

A repercussão do fato de que o cantor Nattan teria abandonado sua esposa, Rafa Kalimann, durante alguns momentos de sua gravidez surgiu após circularem diversos trechos da série documental "Tempo para amar", do GNT. Ao longo da produção, a atriz contou que viveu uma reta final de gestação difícil ao ter crises de ansiedade, depressão e síndrome do pânico e não ter a presença constante de seu marido na residência.

"Este foi um momento em que o conflito interno do Nattan gerou fuga. Então, ele começou a fugir de tudo o que pudesse trazê-lo para casa e para essa realidade, que não estava legal. Eram muitas mudanças, muito medo, ansiedade... E eu só precisava dele (...) Quando eu sei que não sou uma escolha para você, e que a família não é uma escolha, aí é onde machuca", ressaltou Rafa Kalimann durante o documentário.

Na época, enquanto olhava para ele, Rafa ainda soltou: "Estava no nono mês de gestação e, mais uma vez, tenho que te pedir para estar em casa comigo? Não vou te pedir o óbvio! Então, está tudo bem! Então vai [para Gramado]! E aí, do "gelo" [da cerveja] com amigos, virou um pagode em outra cidade, e eu aqui com nove meses de gestação... Ao invés de você voltar para casa e ajudar com as coisas, você foi curtir".

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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