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Crise? Rafa Kalimann expõe ausência de Nattan durante a gravidez: 'Precisava dele'

"Quando eu sei que eu não sou uma escolha pra você, nossa família não é uma escolha, é onde machuca", explicou.

Estadão Conteúdo
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Na publicação de Nattan, compartilhada por Rafa Kalimann, os dois aparecem abraçados e com os corpos próximos (Reprodução/ Instagram)

O primeiro episódio do documentário Tempo Para Amar, de Rafa Kalimann, acaba de ser lançado e mostra o último mês de sua gestação. Nele, a ex-BBB faz um desabafo sobre seu parceiro, Nattan, que segundo ela, esteve ausente nos momentos finais da gravidez.

"E a única pessoa que eu tinha do meu lado que eu conseguia falar e que eu não geraria preocupação era o Nattan", disse. "Só que foi um momento em que ele não conseguiu acompanhar e assimilar o meu momento também. Isso mexeu muito comigo, muito mesmo. E foi um momento que o conflito interno dele gerou fuga. Então ele começou a fugir de tudo o que pudesse trazê-lo pra cá e pra essa realidade que não estava legal."

Em contrapartida, Nattan citou um exemplo de quando, ainda que na mesma casa, mas em cômodos separados, Kalimann dizia não se sentir bem. "E eu ficava sem entender, meu Deus, como é que ela está sozinha se eu estou aqui em casa com ela? Eu acho que nesse momento foi o momento que eu mais me vi longe da Rafaela, mesmo estando perto", disse.

A mudança

O casal relembrou a conversa que teve com uma fisioterapeuta, que questionou como os dois estavam. Kalimann comentou entender as ausências quando se tratavam de necessidades de trabalho, no entanto, ela destacou: "quando eu sei que eu não sou uma escolha pra você, nossa família não é uma escolha, é onde machuca", explicou.

Eles relembraram uma situação na qual Nattan foi a um show de pagode. "Chega uma hora que você não quer mais falar o óbvio. Eu tô num novo mês de gestação, e mais uma vez eu tenho que te pedir pra estar em casa comigo. Eu não vou pedir o óbvio", desabafou Kalimann.

Após a conversa, o cantor relatou ter entendido as reclamações da companheira. "Tudo que ela falou, parece que aconteceu. E na hora, parece que a professora chega assim, olha aqui, tá aqui o gabarito pra você, e parece que você marca tudo errado", disse. "E porque eu também estava entendendo como era tudo aquilo. Estava sendo tudo muito novo pra mim. Não é sobre estar aqui em casa, é sobre estar ali do lado dela."

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Rafa Kalimann

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