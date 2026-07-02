Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Dezesseis crianças foram encontradas vivendo entre lixo e dejetos em residência nos EUA

Estadão Conteúdo

Dezesseis crianças da mesma família foram resgatadas de uma casa em estado de abandono na zona rural de Ohio, nos Estados Unidos, onde viviam em condições consideradas "deploráveis" pelas autoridades locais. Segundo a polícia, os menores estavam confinados a um único cômodo, cercados por dejetos humanos e lixo, e teriam passado anos nessa situação.

O caso veio à tona na terça-feira, 1º, durante o cumprimento de um mandado de busca relacionado a outra investigação, na cidade de Hamden, a cerca de 97 quilômetros de Columbus. De acordo com o procurador-geral de Ohio, Andy Wilson, as autoridades não esperavam encontrar as crianças no local. "Não sabíamos que haveria 16 crianças lá", afirmou em entrevista coletiva.

As idades variam de 1 ano e meio a 18 anos. Algumas das crianças não conseguiam falar e uma jovem de 18 anos com deficiência intelectual não sabia escrever o próprio nome, segundo investigadores. Parte delas foi encaminhada a hospitais da região, incluindo unidades em Columbus. Ao menos uma criança estava em estado crítico, enquanto outras permaneciam internadas para observação.

O xerife do condado de Vinton, Ryan Cain, descreveu a cena como uma das mais chocantes já vistas pela equipe. "A maior parte do nosso gado era mantida em melhores condições do que as crianças", disse. "Uma cena simplesmente repugnante."

Segundo as autoridades, as crianças estavam sob a guarda de quatro adultos da mesma família, dois pais e dois avós, que foram presos e acusados de crime de colocar menores em risco com agravantes relacionados a lesões graves. Todos se declararam inocentes em audiência preliminar, e a fiança foi fixada em US$ 300 mil para cada um.

As investigações indicam que a família teria se mudado diversas vezes pelo sul de Ohio nas últimas duas décadas e evitado registros oficiais e acompanhamento de serviços sociais e de saúde. Os investigadores também apuram se havia histórico de denúncias anteriores envolvendo o grupo.

O caso chamou a atenção pela condição de isolamento das crianças, que, segundo autoridades, não estavam matriculadas em escolas e teriam sido mantidas longe do contato com o mundo exterior. "Essas pessoas eram muito boas em esconder essas crianças", afirmou o procurador-geral.

A residência onde foram encontradas apresentava sinais de extrema insalubridade. Segundo relatos, havia lixo espalhado, objetos infantis abandonados e forte odor no interior da casa. Vizinhos disseram não ter conhecimento da existência das crianças, apesar de a residência ser visível da rua.

O caso é comparado por autoridades a episódios anteriores de abuso familiar extremo nos Estados Unidos, como o da família Turpin, na Califórnia, em 2018, quando 13 irmãos foram resgatados após anos de tortura e maus-tratos.

As crianças resgatadas estão sob custódia temporária dos serviços sociais do estado de Ohio, enquanto a investigação segue em andamento.

*Com informações da Associated Press (AP).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/OHIO/CRIANÇAS/RESGATE
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

TAILÂNDIA

Imagens fortes! Criança de 11 anos atropela procissão budista e mata oito monges; veja o vídeo!

Menino teria saído de casa com a caminhonete da família sem autorização; outras dez pessoas ficaram feridas durante a peregrinação religiosa

02.07.26 8h21

TRISTEZA

Miss venezuelana é encontrada morta sob escombros; família faz campanha para custear funeral

Corpos de Skarlent Rodríguez e do namorado foram localizados um ao lado do outro, em área devastada do país.

02.07.26 7h47

Ataque da Rússia contra a Ucrânia mata pelo menos 13 pessoas

02.07.26 7h17

política internacional

Chanceler alemão diz que Europa assumirá maior responsabilidade dentro da Otan

"Queremos tornar a Otan, como um todo, mais europeia", disse Friedrich Merz

01.07.26 21h03

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

fenômeno

Veja imagens do terremoto na Venezuela que provocou tremores em prédios de Belém

Vídeos mostram momentos de tensão após os fortes abalos registrados na noite desta quarta-feira (24), que também foram percebidos em cidades do Norte do Brasil

24.06.26 23h58

FIM DO MUNDO?

Asteroide gigante vai passar perto da Terra neste sábado (27); veja se existem riscos de colisão

O objeto espacial poderá ser visto por binóculos e telescópios de pequeno porte

25.06.26 18h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda