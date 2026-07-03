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Macron anuncia processo de desminagem no Estreito de Ormuz, apesar de alertas do Irã

Declaração foi feita na rede X (antigo Twitter) nesta sexta-feira (3)

Estadão Conteúdo
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Emmanuel Macron, presidente da França (Foto: Divulgação)

O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou nesta sexta-feira que a França implantou dois caça-minas, duas fragatas e um avião de patrulha marítima no Oriente Médio, visando contribuir para a plena retomada da navegação e segurança no Estreito de Ormuz.

Em post na rede X, Macron disse que, dado o desenvolvimento do memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã, a evolução das necessidades e conversas com o sultão de Omã, decidiu adaptar seus dispositivos. "O porta-aviões Charles de Gaulle retorna assim à sua base em Toulon, enquanto nossos meios de desminagem e sua escolta permanecem implantados e prontos para intervir com nossos parceiros", acrescentou.

Macron ainda salientou que a França permanece plenamente mobilizada e continuará a ajustar seus meios de acordo com a evolução da situação e necessidades de segurança na região.

A mobilização francesa acontece apesar de alertas do Irã contra o envolvimento estrangeiro no Estreito de Ormuz, com uma autoridade persa citando nominalmente os esforços de Macron para tentar tirar as minas da região.

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EUA/IRÃ/GUERRA/NEGOCIAÇÕES/ORMUZ/MACRON

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