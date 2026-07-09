Irã diz que a Europa deve ser responsabilizada por 'cumplicidade' com EUA e Israel na guerra

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, declarou que a Europa deve ser responsabilizada pela cumplicidade com Estados Unidos e Israel na guerra. Ele citou apoio militar e logístico como provas do envolvimento europeu no conflito.

Baghaei afirmou que as repetidas declarações do secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, confirmam a participação de países europeus na agressão militar contra o Irã. Segundo o porta-voz, isso demonstra que a Europa não foi neutra.

O diplomata iraniano reiterou que países da Europa forneceram territórios, bases e infraestrutura para americanos e israelenses. Por essa razão, a região "não pode se esquivar da responsabilidade por sua cumplicidade e pelas consequências que dela decorrem".

Críticas à Neutralidade Europeia

As acusações de Baghaei foram feitas em uma publicação na plataforma X, nesta quinta-feira, 9 de maio. Ele reforçou a posição de que a postura europeia confirma seu envolvimento no cenário de conflito.