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Trump posta vídeos de bombardeios na Truth e renova ameaça contra o Irã

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou na noite desta quarta-feira, 8, vídeos que ele atribuiu a danos na infraestrutura do Irã, supostamente causados pelos bombardeios americanos iniciados nesta quarta contra o país persa.

Trump escreveu na Truth Social que os ataques são uma "retaliação pelo bombardeio de navios realizado ontem pelo Irã" e que, se os iranianos voltarem a atacar, a resposta "será muito pior".

Nas imagens, é possível ver explosões na cidade de Chabahar, onde, nesta noite, partes do sistema de energia foram cortadas e uma torre de tráfego marítimo sofreu danos. Trump também postou três vídeos de explosões em regiões costeiras, porém não há confirmação de quando e onde os bombardeios foram realizados.

A mídia iraniana tem relatado diversas explosões em regiões portuárias do Irã após o anúncio dos bombardeios pelos Estados Unidos.

Paralelamente, em outra postagem, Trump afirmou que buscará imediatamente uma reapreciação na Suprema Corte dos EUA no caso sobre cidadania por direito de nascimento. Segundo o presidente americano, a decisão da corte está errada e a cidadania americana estaria disponível a qualquer pessoa que pudesse pagar.

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