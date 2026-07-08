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Na cúpula da Otan, Donald Trump diz que seria 'o maior líder comunista da história'

Presidente dos Estados Unidos voltou a criticar o comunismo e associou o sistema a crises econômicas

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O presidente Trump durante uma recepção oficial da Otan (Foto: Reprodução | YouTube | The White House)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump afirmou, durante entrevista a jornalistas na cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), nesta quarta-feira (8), que seria "o maior líder comunista da história". A declaração foi feita ao comentar o comunismo, sistema que o republicano costuma criticar e associar a adversários do Partido Democrata.

"Essa é uma ótima pergunta. O comunismo é fácil de vender. Eu seria o maior comunista da história. Estaria ali no topo, com Vladimir Lênin. Eu seria tão bom quanto qualquer um. Você teria aluguel grátis pelo resto da vida. O que eles não dizem é que, em 12 meses, você estará vivendo na miséria", afirmou.

Trump também disse que sua rejeição ao comunismo contribuiu para conquistar o apoio de eleitores hispânicos. Segundo ele, muitos decidiram votar em sua candidatura por terem deixado países governados por regimes semelhantes.

O presidente afirmou ainda que o comunismo é "mais perigoso" do que o período das duas guerras mundiais e comparou o sistema aos ataques de 11 de setembro de 2001. "Quem aqui gostaria de ganhar uma casa de graça? Nós vamos tirá-la de alguém e entregá-la a você. Vai haver assassinatos por toda parte. O comunismo provou ser um desastre por milhares de anos", declarou.

No discurso de 4 de Julho, uma das principais celebrações nacionais dos Estados Unidos, Trump também criticou o comunismo e afirmou que o sistema é o oposto do modelo norte-americano.

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