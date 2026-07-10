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VÍDEO: Mais de 900 cobras venenosas invadem ruas após enchente na China

Tufão provocou o rompimento de estruturas, liberou serpentes venenosas e deixou dezenas de mortos na região de Guangxi

Hannah Franco
fonte

Enchente deixa mais de 900 cobras venenosas soltas em cidade da China; veja vídeos (Reprodução/X)

Mais de 900 cobras, incluindo espécies venenosas, invadiram ruas da cidade de Hengzhou, no sul da China, após fortes enchentes destruírem criadouros de serpentes na região. A situação foi provocada pela passagem do tufão Maysak, que causou o rompimento da represa de Liulan e deixou um rastro de destruição.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram cobras nadando pelas ruas alagadas, enquanto moradores tentam capturar alguns dos animais com as próprias mãos.

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De acordo com autoridades locais, as serpentes escaparam de fazendas especializadas na criação de cobras para uso na medicina tradicional chinesa, na indústria farmacêutica, na produção de couro e também para consumo.

Entre os animais que fugiram estão espécies peçonhentas, além de cobras-rato e cobras-d'água, consideradas não venenosas.

As enchentes provocadas pelo tufão já deixaram 39 mortos na região, segundo balanço divulgado pelas autoridades chinesas.

Segundo a imprensa chinesa, uma equipe de captura conseguiu recolher entre 2 mil e 3 mil cobras em apenas dois dias de trabalho, número superior às estimativas iniciais de animais que haviam escapado dos criadouros.

Confira os vídeos:

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