VÍDEO: Mais de 900 cobras venenosas invadem ruas após enchente na China

Mais de 900 cobras, incluindo espécies venenosas, invadiram ruas da cidade de Hengzhou, no sul da China, após fortes enchentes destruírem criadouros de serpentes na região. A situação foi provocada pela passagem do tufão Maysak, que causou o rompimento da represa de Liulan e deixou um rastro de destruição.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram cobras nadando pelas ruas alagadas, enquanto moradores tentam capturar alguns dos animais com as próprias mãos.

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De acordo com autoridades locais, as serpentes escaparam de fazendas especializadas na criação de cobras para uso na medicina tradicional chinesa, na indústria farmacêutica, na produção de couro e também para consumo.

Entre os animais que fugiram estão espécies peçonhentas, além de cobras-rato e cobras-d'água, consideradas não venenosas.

As enchentes provocadas pelo tufão já deixaram 39 mortos na região, segundo balanço divulgado pelas autoridades chinesas.

Segundo a imprensa chinesa, uma equipe de captura conseguiu recolher entre 2 mil e 3 mil cobras em apenas dois dias de trabalho, número superior às estimativas iniciais de animais que haviam escapado dos criadouros.

Confira os vídeos: