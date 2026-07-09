Homem ataca cadeirante com coquetel molotov nos Estados Unidos
Um homem foi preso em Oklahoma City, nos Estados Unidos, após atirar um coquetel molotov contra outro homem, um cadeirante, na última quinta-feira, 2.
As imagens do ataque foram gravadas por câmeras de segurança que ficam do lado de fora da sede do departamento de polícia local.
Nas imagens, é possível ver o homem em cadeira de rodas atravessando a rua na faixa de pedestres quando o outro, que se afastava, dá a volta e se aproxima. O cadeirante percebe e tenta se afastar, mas o homem em pé joga o coquete molotov e empurra a vítima para o local em chamas.
Policiais que estavam próximos e uma testemunha são vistos correndo para ajudar. O autor do ataque é preso pelos agentes.
Segundo a imprensa americana, a vítima deve se recuperar das lesões ocasionadas pelo ataque. O suspeito foi preso em flagrante e agora responde a diversas acusações, incluindo incêndio criminoso e agressão física com arma letal.
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