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Netanyahu diz que guerra não acabou e Israel está preparado para qualquer cenário

Premier israelense e Ministro da Defesa participaram de evento de pilotos e reafirmaram postura militar do país.

Estadão Conteúdo
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Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (Foto: ABIR SULTAN/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que a guerra não acabou e que o país está preparado para qualquer cenário.

"A guerra ainda não terminou, eixos caem e eixos se erguem. Nós estamos atentos a isso - e estamos preparados para qualquer cenário", disse o premiê em registro no X. Netanyahu participou da Cerimônia de asas, um rito de passagem tradicional na aviação que marca a conclusão do curso de formação de pilotos.

O ministro de Defesa israelense, Israel Katz, disse que as FDI (Forças de Defesa de Israel) estão alertas e prontas para retomar a campanha, para alcançar a supremacia aérea renovada e atacar o Irã pela terceira vez.

"Tenho a sensação de que os jovens pilotos não terão dificuldade em acumular horas de voo no período próximo", afirmou também em registro no X. Katz esteve entre os presentes na Cerimônia de asas.

Em relação ao Líbano, um funcionário americano não identificado afirmou que os governo israelenses e libanês avançaram para a fase de implementação do acordo e que a primeira área piloto será lançada em poucos dias, segundo a Reuters.

Ele acrescentou que outras áreas piloto já estão em fase de mapeamento e planejamento e disse: "Em breve, começaremos a contatar parceiros internacionais com o objetivo de auxiliar o governo libanês a restaurar efetivamente sua soberania nessas áreas e, posteriormente, em todo o país."

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