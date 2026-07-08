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Sucuri é encontrada próxima a residências em Igarapé-Miri

Serpente foi localizada em um terreno no bairro Cidade Nova; moradores acionaram a Semma, que realizou a captura segura do animal

O Liberal
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Sucuri é encontrada próxima a residências em Igarapé-Miri (Divulgação/Semma)

Uma cobra sucuri foi capturada na manhã da última terça-feira (7) em um terreno próximo a residências na Rua Mauro Sodré, no bairro Cidade Nova, em Igarapé-Miri. Moradores avistaram o animal na área e acionaram a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).

Após receber o chamado, uma equipe do órgão foi até o local e realizou o manejo da serpente de forma segura, evitando riscos para os moradores e preservando a integridade do animal.

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Segundo a Semma, a sucuri passou por uma avaliação visual após a captura. Durante o procedimento, foi constatado que o animal estava em boas condições, sem ferimentos aparentes.

Após o resgate, a serpente será transportada para uma área de preservação ambiental, onde será devolvida ao habitat natural, distante da área urbana.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente reforça que, em situações envolvendo animais silvestres próximos a residências, a população deve evitar qualquer tentativa de captura ou aproximação.

A recomendação é manter distância, não provocar o animal e acionar os órgãos ambientais responsáveis para que o resgate seja feito de maneira adequada e segura.

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