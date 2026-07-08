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VÍDEO: Padre paraense 'farma aura' para pedir doações à igreja

Pároco de Aurora do Pará entrou na brincadeira das redes sociais para divulgar campanha que busca arrecadar recursos para instalar centrais de ar na Igreja Matriz

Hannah Franco
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Padre viraliza ao usar memes e gírias da internet para arrecadar doações no Pará (Instagram/@pe.pablomisley)

O padre Joseph Garré, pároco da Paróquia São Raimundo Nonato, em Aurora do Pará, encontrou uma forma diferente de chamar a atenção dos fiéis e internautas para uma campanha de arrecadação de recursos. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o religioso "farmou aura" para incentivar doações destinadas à climatização da Igreja Matriz.

Em tom bem-humorado, ele faz referência ao forte calor da região e diz que, caso alguém contribua com a campanha, irá demonstrar toda a sua "aura" em agradecimento.

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Expressão combina linguagem dos jogos eletrônicos com comportamentos típicos das redes sociais

"Se chegar alguém para contribuir, mostro minha aura + ego e agradeço", brinca o padre ao final do vídeo.

A campanha divulgada pela Paróquia São Raimundo Nonato convida os fiéis a colaborarem com qualquer valor para ajudar na compra dos equipamentos de climatização.

A expressão "farmar aura" se tornou uma das gírias mais populares entre integrantes das gerações Z e Alfa. O termo é utilizado para descrever atitudes consideradas estilosas ou confiantes.

Veja como ajudar a campanha:

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