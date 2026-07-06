Saiba como evitar o desperdício de água durante o verão amazônico

Durante o verão amazônico, a população tende a procurar destinos como praias e balneários para aproveitar o momento com familiares e amigos. Com isso, aumenta o número de visitantes nos espaços e também o consumo de água. Em alguns destinos turísticos do Pará, a população dobra durante as férias, exigindo um esforço adicional dos sistemas de abastecimento.

Para enfrentar esse cenário, a concessionária Águas do Pará vem executando um conjunto de ações preventivas, como recuperação e reforço de sistemas, manutenção de equipamentos, ativação de novas estruturas e preparação de equipes para atendimento rápido a eventuais ocorrências.

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"Nós nos preparamos antecipadamente para o verão, reforçando a operação dos sistemas nos municípios que recebem maior fluxo de visitantes. O uso consciente da água complementa esse trabalho e ajuda a reduzir desperdícios, beneficiando moradores e turistas durante todo o período de férias", destaca o gerente executivo da Águas do Pará, Lucas Damaceno.

A colaboração da população também faz diferença para reduzir desperdícios e contribuir para o uso responsável da água. Pequenas mudanças de hábito ajudam a preservar a água tratada e evitam o consumo desnecessário justamente no período em que a demanda é maior.

Como economizar água durante o verão

Evite lavar calçadas e veículos com mangueira.

Feche a torneira ao escovar os dentes ou ensaboar a louça.

Tome banhos mais rápidos.

Utilize balde para pequenas limpezas.

Reaproveite a água da máquina de lavar para lavar áreas externas, quando possível.

Antes de viajar, verifique se não há torneiras abertas ou vazamentos no imóvel.

Ao identificar vazamentos na rua, informe Águas do Pará pelos canais de atendimento.

Operação reforçada

A preparação para o verão começou antes do aumento do fluxo de turistas. A Águas do Pará intensificou manutenções preventivas, recuperação de poços, melhorias em estações de tratamento, instalação de equipamentos-reserva e outras intervenções para ampliar a segurança operacional dos sistemas de abastecimento nos principais destinos turísticos do estado. O objetivo é reduzir riscos, aumentar a capacidade de resposta das equipes e manter maior regularidade no fornecimento de água durante o período de maior demanda.

A concessionária lembra que o uso consciente da água continua sendo uma medida importante para evitar desperdícios e contribuir para um abastecimento mais equilibrado ao longo de toda a temporada de verão.