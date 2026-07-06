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Saiba como evitar o desperdício de água durante o verão amazônico

O aumento de visitantes em praias e balneários eleva o consumo hídrico

O Liberal
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Ação da Águas do Pará em Salinópolis. (Foto: Divulgação | Águas do Pará)

Durante o verão amazônico, a população tende a procurar destinos como praias e balneários para aproveitar o momento com familiares e amigos. Com isso, aumenta o número de visitantes nos espaços e também o consumo de água. Em alguns destinos turísticos do Pará, a população dobra durante as férias, exigindo um esforço adicional dos sistemas de abastecimento.

Para enfrentar esse cenário, a concessionária Águas do Pará vem executando um conjunto de ações preventivas, como recuperação e reforço de sistemas, manutenção de equipamentos, ativação de novas estruturas e preparação de equipes para atendimento rápido a eventuais ocorrências. 

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"Nós nos preparamos antecipadamente para o verão, reforçando a operação dos sistemas nos municípios que recebem maior fluxo de visitantes. O uso consciente da água complementa esse trabalho e ajuda a reduzir desperdícios, beneficiando moradores e turistas durante todo o período de férias", destaca o gerente executivo da Águas do Pará, Lucas Damaceno.

A colaboração da população também faz diferença para reduzir desperdícios e contribuir para o uso responsável da água. Pequenas mudanças de hábito ajudam a preservar a água tratada e evitam o consumo desnecessário justamente no período em que a demanda é maior.

Como economizar água durante o verão

  • Evite lavar calçadas e veículos com mangueira.
  • Feche a torneira ao escovar os dentes ou ensaboar a louça.
  • Tome banhos mais rápidos.
  • Utilize balde para pequenas limpezas.
  • Reaproveite a água da máquina de lavar para lavar áreas externas, quando possível.
  • Antes de viajar, verifique se não há torneiras abertas ou vazamentos no imóvel.
  • Ao identificar vazamentos na rua, informe Águas do Pará pelos canais de atendimento.

Operação reforçada  

A preparação para o verão começou antes do aumento do fluxo de turistas. A Águas do Pará intensificou manutenções preventivas, recuperação de poços, melhorias em estações de tratamento, instalação de equipamentos-reserva e outras intervenções para ampliar a segurança operacional dos sistemas de abastecimento nos principais destinos turísticos do estado. O objetivo é reduzir riscos, aumentar a capacidade de resposta das equipes e manter maior regularidade no fornecimento de água durante o período de maior demanda.

A concessionária lembra que o uso consciente da água continua sendo uma medida importante para evitar desperdícios e contribuir para um abastecimento mais equilibrado ao longo de toda a temporada de verão.

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desperdício de água

verão amazônico
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