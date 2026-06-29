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Colônia de férias: veja a lista de programações na Grande Belém

As colônias de férias surgem como alternativas para manter os pequenos ativos no mês de julho

O Liberal
fonte

Atividades para crianças de todas as idades são procuradas por responsáveis para complementar a rotina nas férias (Ivan Duarte / O Liberal)

Com a proximidade da chegada do mês de julho, muitas famílias passam a buscar programações para aproveitar o recesso escolar em conjunto. Alguns optam por viajar para os interiores e outros destinos, e para quem escolhe permanecer na Região Metropolitana de Belém durante o período, as colônias de férias surgem como alternativas para manter os pequenos ativos, com atividades que unem recreação, cultura e educação. Confira a seguir a lista de colônias de férias na Grande Belém:

Biblioférias - Biblioteca Arthur Viana

  • Data: 6 a 9 de julho
  • Horários: 9h30 às 11h30; 14h às 16h30
  • Inscrições: a partir de 29 de junho
  • Como se inscrever: agendamento presencial na seção infantil, no 3º andar da FCP, ou através dos telefones (91) 3284-9042 e (91) 3284-9091 de 9h às 17h
  • Endereço: Fundação Cultural do Pará. Avenida Gentil Bittencourt, 650, Nazaré
  • Mais informações: Instagram @bibliotecadocentur

 

Planetário nas Férias - Planetário do Pará

  • Data: 1º a 11 de julho (segunda a sexta-feira)
  • Horários: manhã e tarde
  • Taxa: R$ 15
  • Inscrições: 22 a 30 de junho
  • Como se inscrever: presencialmente no CCPPA, no setor de agendamento, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h
  • Programação: Instagram – @planetariodopara

 

Colônia de Férias Sesi 2026

  • Data: 6 a 10 de julho; 13 a 17 de julho
  • Horários: 8h às 12h; 14h às 17h30
  • Taxa: R$ 75,00 (Indústria) e R$ 105,00 (Comunidade)
  • Endereço: SESI Ananindeua. Rod. Mário Covas, s/nº - Km 2 - Coqueiro
  • Inscrições: (91) 4009-4342
  • Programação: Instagram – @sesipara

 

Colônia de Férias Parque do Utinga

  • Data: 1 a 3 de julho; 8 a 10 de julho
  • Faixa etária: 7 a 12 anos
  • Horário: a partir das 8h
  • Taxa: R$ 360 (duas crianças - até 30 de junho); R$ 200 (por criança, a partir do dia 1/7)
  • Programação: Instagram – @amazonia_aventura

 

Curso de Férias Aquarela Infantil

  • Data: 9 a 30 de julho - toda quinta-feira
  • Horário: 9h às 11h; 15h às 17h
  • Faixa etária: 7 a 16 anos
  • Taxa: R$ 259,90 - material incluso
  • Como se inscrever: WhatsApp (91) 98553-0005
  • Programação: Instagram – @2a.estrela

 

Sesc em Ananindeua

  • Brincando nas Férias
  • Data: 6 a 17/7 (segunda a sexta-feira)
  • Horário: 8h às 12h
  • Faixa etária: 5 a 11 anos
  • Taxa: R$ 160 (dependentes de trabalhador(a) do comércio); R$ 180 (conveniado); R$ 220 (público geral)
  • Endereço: Sesc em Ananindeua. Av. Gov. Hélio Gueiros, 110 - Quarenta Horas (Coqueiro), Ananindeua - PA, 67120-380
  • Inscrições: site e pela Central de Relacionamento (91 4005-9501)
  • Programação: Instagram – @sesc_pa

 

Sesc em Ananindeua – Jovem.com

  • Data: 13 a 17/7
  • Horário: 14h às 18h
  • Faixa etária: 12 a 17 anos
  • Taxa: R$ 80,00 (Dependentes de trab. do comércio); R$ 90,00 (Conveniado); R$ 120,00 (Público geral)
  • Endereço: Sesc em Ananindeua. Av. Gov. Hélio Gueiros, 110 - Quarenta Horas (Coqueiro), Ananindeua - PA, 67120-380
  • Inscrições: site e pela Central de Relacionamento (91 4005-9501)
  • Programação: Instagram – @sesc_pa

 

Sesc Doca

  • Data: 06 a 10 de julho
  • Horário: 08h às 12h
  • Faixa etária: 7 a 11 anos
  • Endereço: R. Sen. Manoel Barata, 1873 - Reduto, Belém - PA, 66053-320
  • Inscrições: site 
  • Programação: Instagram – @sesc_pa

 

Famiglia da Pizza

  • Data: 6 até 10 de julho (segunda a sexta-feira)
  • Horário: 13h30 às 17h
  • Faixa etária: 5 a 10 anos
  • Taxa: R$ 490 (por criança)
  • Endereço: avenida Alcindo Cacela, nº 408, Umarizal, Belém.
  • Inscrições: pelo WhatsApp (91) 98477-4953
  • Programação: Instagram – @famigliapizza
image Programações variadas movimentam a Grande Belém em 2026 (Ivan Duarte / O Liberal)

Parque Feliz Brinquedoteca

  • Data: 29/06 a 10/07 (segunda a sexta-feira)
  • Horário: 15h às 18h
  • Faixa etária: 4 a 10 anos
  • Taxa: 1 semana - R$ 300,00; 2 semanas - R$ 500,00
  • Endereço: Parque Feliz Brinquedoteca - Formosa Augusto Montenegro
  • Inscrições: 91 99245-1568
  • Programação: Instagram – @parquefelizbrinquedoteca

 

Clube do Remo

  • Data: 06 a 10 de julho
  • Horário: 8h30 às 11h30
  • Faixa etária: 5 a 12 anos
  • Taxa: R$ 229 - desconto de 10% para aluno de qualquer escolinha do Clube, sócio remido, proprietário e sócio torcedor em dia com suas mensalidades.
  • Endereço: Parque Aquático - Sede Social do Clube do Remo.
  • Inscrições: no departamento de natação - Sede Social (Av. Nazaré nº962).
  • Informações: (91) 98212-6694
  • Programação: site

 

Fun Fit Kids

  • Datas:
  • 29/06 a 03/07
  • 06/07 a 10/07
  • 13/07 a 17/07
  • 20/07 a 24/07
  • 27/07 a 31/07
  • Horário: 8h30 às 12h | 14h30 às 18h
  • Faixa etária: 4 a 12 anos
  • Taxa: R$ 314 (1 semana); R$ 194 (adicional semana)
  • Inscrições: (91) 99269-2010
  • Programação: Instagram – @funfitkidsoficial

 

Expedição Tangerina

  • Data: 29/6 a 16 de julho (segunda a quarta-feira)
  • Horário: 8h às 12h
  • Taxa: R$ 440 por semana
  • Endereço: Rua dos Mundurucus, 2883
  • Inscrições: (91) 99322-1206
  • Programação: Instagram – @tangerina.estudio

 

Mamãe Full Time

  • Data: 29 de junho a 24 de julho
  • Segunda e quarta
  • - Casulo - 1 a 2anos e 11meses (acompanhado de um adulto de referência)
  • Segunda a quinta
  • - Borboleta 1 - 3 a 5 anos
  • - Borboleta 2 - 6 a 8 anos
  • Inscrições e informações sobre semanas e valores: (91) 98409-8686
  • Programação: Instagram – @mamaefulltime

 

Mundo Neuroterapias

  • Data: Julho de 2026, Terça, Quarta e Quinta-feira
  • Horário: 09h às 11h30
  • Faixa etária: 3 a 6 anos; 7 a 10 anos
  • Taxa: R$ 300,00 por semana
  • Endereço: Travessa Nove de Janeiro, 1821 - São Brás, Belém, Brazil 66060-575
  • Inscrições: (91) 99392-4585
  • Programação: Instagram – @mundoneuroterapias

 

Oka Espaço Kids

  • Data: 29/6 a 3/7; 6/7 a 10/7
  • Horário: 8h30 às 12h
  • Endereço: Mercado de São Brás. Pavilhão Augusto Meira Filho, Lado Sul
  • Inscrições: (91) 98486-9262
  • Programação: Instagram – @oka_espacokids

 

Atelier Ana Baetas

  • Data: 1 e 2 de julho; 07 a 24 de julho - segunda a sexta-feira
  • Horário: 9h às 12h
  • Endereço: Rua Ó de Almeida, entre Doca e Tv. Quintino Bocaiúva, Belém, Brazil 66053-190
  • Inscrições, informações e programação: Instagram – @atelier.anabaetas

 

Tênis Clube do Pará

  • Data: 06 a 10 de julho; 13 a 17 de julho
  • Endereço: Rua dos Mundurucus, 2300, Belém, Brazil 66035360
  • Inscrições: WhatsApp (91) 99395-0276
  • Programação: Instagram – @tenisclubedopara

 

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