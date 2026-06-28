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Público lota Mangueirão e marca encerramento do ‘Vem Louvar Pará’ em Belém

Durante dois dias, centenas de pessoas acompanharam as apresentações de artistas gospels nacionais e regionais

O Liberal
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Vem Louvar Pará em Belém. (Foto: Agência Pará)

O Festival Vem Louvar Pará foi encerrado na noite de sábado (27), em Belém, consolidando mais uma vez o evento como um dos principais encontros da música gospel no Estado. Durante dois dias, centenas de pessoas passaram pelo estacionamento do Mangueirão para acompanhar apresentações de artistas nacionais e regionais em uma programação gratuita.

image Bruno Chagas, Secretário de Cultura. (Foto: Agência Pará)

O encerramento do festival ficou por conta dos shows de Anderson Freire, Bruna Karla, Isadora Pompeo e Banda Novo Som, nomes que representam diferentes gerações da música cristã e emocionaram o público presente. Para o secretário de Estado de Cultura, Bruno Chagas, a grande participação popular demonstra a consolidação do projeto.

“Hoje a gente percebe que já tem um público ainda maior do que o de ontem, o que pra gente é uma satisfação. Tudo que o governo faz é para a população. Uma política pública, quando é pensada, é para que a população receba isso de forma satisfatória e com muita eficiência. E o resultado disso a gente está vendo, com o público abraçando e vindo participar desse evento. E é isso que faz do evento um sucesso”, avaliou.

image Pastor Lourival Pereira, idealizador do evento. (Foto: Agência Pará)

Idealizador do festival, o pastor Lourival Pereira afirmou que a iniciativa fortaleceu o espaço da música gospel no calendário cultural paraense e levou grandes apresentações a municípios que dificilmente receberiam eventos desse porte.

“Tudo começou ano passado, quando o governo decidiu prestigiar um segmento musical que não para de crescer em todo o Brasil, que é o gospel. E, por causa do sucesso do primeiro, decidiram expandir para mais cidades. E o que é mais lindo nesse projeto é que muitos dos nossos irmãos do interior não teriam condições de ter um evento desse porte, feito com tanta excelência, com tanta grandeza para Deus. Então, o ‘Vem Louvar’ proporcionou isso. Era algo que faltava, porque o Pará entrou na rota de grandes eventos do teatro, música, e faltava o segmento gospel”, comemorou.

Reencontro

Uma das atrações mais aguardadas do encerramento, o cantor Anderson Freire relembrou a relação construída ao longo dos anos com o público paraense.

“Sensacional o público do Pará, especialmente se tratando do povo de Deus. São maravilhosos. Eu amo vir ao Pará. Lembro que, há cerca de 14 anos atrás, vim cantar aqui e foi uma emoção muito grande. Eu não acreditava que estava acontecendo. E depois percebi que eu estava ali, em estado de choque, porque a forma com que as pessoas cantavam era arrebatadora. Eu sou muito grato a esse estado, a essa cidade”, afirmou.

O Vem Louvar Pará já percorreu municípios como Santarém, Breves, Marabá, Altamira e Parauapebas. A etapa de Belém começou na sexta-feira (26), quando mais de 80 mil pessoas participaram da abertura do festival e acompanharam os shows de Julliany Souza, Diante do Trono e Thalles Roberto, além de artistas locais. 

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