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Pará receberá novo barco itinerante do INSS para levar atendimento ao Marajó e regiões ribeirinhas

Nesta sexta-feira (26), será lançado, em Belém, o PREVBarco Belém II, com presença do ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz

O Liberal
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Iniciativa sana dificuldades de atendimento (Foto: Divulgação | MPS)

Moradores de municípios do Marajó e de comunidades ribeirinhas do Pará passarão a contar com uma nova estrutura de atendimento itinerante do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o lançamento do PREVBarco Belém II nesta sexta-feira (26), em Belém, A agência flutuante levará serviços previdenciários e assistenciais a localidades de difícil acesso, onde o transporte pelos rios é a principal forma de deslocamento.

O lançamento contará com a presença do ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, e da presidente do INSS, Ana Cristina Silveira. A cerimônia de entrega da nova agência móvel flutuante está marcada para às 10h.

A embarcação foi criada para ampliar o alcance do atendimento do INSS na região, beneficiando principalmente municípios marajoaras e também localidades do Amapá. Entre os destinos previstos estão Breves, Vila Betel, São Miguel dos Macacos, Porto Alegre, Anajás, Afuá e Chaves, no Pará, além de Bailique, Cutias e Jarilândia (Laranjal do Jari), no Amapá.

Como funciona o atendimento

Para atendimento, não é preciso agendar horário: basta chegar e ser atendido. Na maioria dos casos, o segurado já sai do barco com a resposta para o seu pedido. Além de serviços como aposentadorias, pensões, salário-maternidade, perícias médicas e benefícios assistenciais (BPC/LOAS),

O PREVBarco fica ancorado nos municípios em datas divulgados pelo INSS. Os roteiros são itinerantes e as embarcações permanecem ancoradas nos municípios por um período limitado.

Inclusão

Segundo Wolney Queiroz, a iniciativa é uma forma de garantir inclusão a essas pessoas que têm dificuldade de acesso aos serviços da Previdência. Ele explica que, quando o PrevBarco chega às comunidades, não há fila de espera, já que o atendimento é realizado de forma imediata e com resolução no próprio local. Segundo ele, os cidadãos atendidos já saem com o benefício concedido ou com o resultado do pedido definido, sem necessidade de agendamento prévio.

‘Com esse, é o sétimo barco inaugurado no país. Há servidores que ficam embarcados durante alguns meses e há também a estrutura de tripulação do barco. Então, é uma mobilização grande, mas que vale muito a pena, porque as pessoas das comunidades atendidas ficam muito gratas, já que não precisam se deslocar das suas regiões, das suas localidades, para os grandes centros ou para os centros onde haveria uma agência da Previdência Social”, explica o titular da pasta da Previdência

Ele explicou que a presença da unidade flutuante garante acesso à internet e estrutura para atendimento completo, incluindo a chamada perícia conectada. O barco conta com uma sala equipada para realização de perícia médica por telemedicina, permitindo que o cidadão seja atendido à distância por peritos de qualquer região do país.

“É  um atendimento muito específico para comunidades ribeirinhas, quilombolas e extrativistas. Porque, às vezes, o que se gasta nesse deslocamento não vale a pena diante do valor do benefício. São deslocamentos caros. Com isso, se consegue aproximar o atendimento da Previdência Social desses locais. E, quando você chega nessas comunidades, algumas delas, grande parte delas, é o único contato que eles têm com o Estado brasileiro, com a União”, observa Wolney.

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