Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Dom Julio receberá insígnia de honra das mãos do Papa no Vaticano; saiba como assistir

Cerimônia na Praça São Pedro será presidida pelo Papa Leão XIV e terá transmissão ao vivo para os fiéis de Belém

O Liberal
fonte

O arcebispo receberá o Pálio Arquiepiscopal durante a celebração da Solenidade de São Pedro e São Paulo, presidida pelo Papa Leão XIV na Praça São Pedro, no Vaticano (Divulgação)

Os católicos de Belém poderão acompanhar, na madrugada do próximo domingo (29), um momento importante para a Arquidiocese: o arcebispo Dom Julio Endi Akamine receberá o Pálio Arquiepiscopal. A celebração da Solenidade de São Pedro e São Paulo, presidida pelo Papa Leão XIV, ocorrerá na Praça São Pedro, no Vaticano.

A cerimônia está marcada para as 4h30, no horário de Brasília, com transmissão ao vivo pela Rede Nazaré. Para aqueles que não conseguirem acompanhar a transmissão da madrugada, haverá reprise ao meio-dia.

O pálio é uma das principais insígnias da Igreja Católica, destinada aos arcebispos metropolitanos. Confeccionado em lã branca e colocado sobre os ombros, ele simboliza a missão pastoral de conduzir e cuidar do povo de Deus.

Significado do Pálio para Belém

Este símbolo também representa a união da Igreja local com o Papa e a Igreja de Roma. Durante a celebração, os novos arcebispos farão uma profissão de fidelidade à Igreja Católica e ao Santo Padre, reafirmando publicamente seu compromisso.

Para os fiéis da Arquidiocese de Belém, o recebimento do pálio tem um significado especial. O gesto confirma oficialmente a missão de Dom Julio como arcebispo metropolitano e fortalece os vínculos da Igreja paraense com a Igreja universal.

A celebração em Roma contará com a presença do arcebispo emérito de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, além de sacerdotes, religiosos e leigos da Arquidiocese. Eles participam de uma peregrinação organizada especialmente para acompanhar a cerimônia.

Nomeado pelo Papa Francisco em março de 2025, Dom Julio assumiu o governo pastoral da Arquidiocese de Belém em agosto do mesmo ano. Desde então, ele tem realizado visitas a paróquias e comunidades da capital e do interior, fortalecendo ações pastorais e de evangelização.

Entenda o que é o Pálio

A palavra pálio vem do latim "pallium", que significa manto. A veste é utilizada há séculos como símbolo da autoridade pastoral dos arcebispos metropolitanos.

Produzido com lã de cordeiros abençoados durante a festa de Santa Inês, em Roma, o pálio possui formato semelhante à letra "Y". Ele contém seis cruzes negras que recordam as chagas de Cristo.

A peça é guardada junto ao túmulo de São Pedro até a cerimônia de entrega pelo Papa. Na tradição católica, o símbolo recorda a imagem do Bom Pastor que carrega a ovelha nos ombros, representando a responsabilidade do arcebispo de conduzir e cuidar dos fiéis sob sua missão pastoral.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Roma

PAPA LEÃO XIV

Arquidiocese de Belém

igreja católica

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

POLÍCIA

Força-tarefa da PC busca agilizar investigações de violência contra mulheres no Pará  

A ação também reforça o papel da Polícia Civil como protagonista na rede de proteção às mulheres, atuando de forma permanente para garantir que as vítimas sejam acolhidas, protegidas e que os autores de violência sejam devidamente responsabilizados

24.06.26 17h36

PARÁ

Filhotes de peixe-boi são resgatados no oeste do Pará

Animais encontrados em Oriximiná e Óbidos foram encaminhados ao Instituto Igarapé Nhamundá, onde passam por cuidados intensivos para reabilitação

24.06.26 17h17

SAÚDE

Estado do Pará reduz filas e amplia acesso a cirurgias especializadas no SUS

Mais de 36 mil cirurgias eletivas e 30 mil procedimentos ambulatoriais foram realizados em cerca de um ano e meio

23.06.26 7h00

segurança pública

Operação Escudo Feminino prende suspeito de manter mulher em cárcere privado em Parauapebas

Resultado das três fases da operação reforça a atuação integrada das forças de segurança do Pará no combate à violência contra a mulher e amplia a proteção às vítimas em todo o Estado

22.06.26 19h05

MAIS LIDAS EM PARÁ

GUERRA

Paraense de 23 anos é capturado na Guerra da Ucrânia por forças militares russas

Em vídeo divulgada pelo Exército da Rússia, o jovem de Castanhal Herik Ferreira Soares diz que foi enganado para ir à guerra

21.06.26 17h23

abastecimento

Bairros de Belém ficam sem água após tubulação ser atingida por maquinário de obra

Paralisação no abastecimento começou às 22 horas de sábado, segundo a Águas do Pará, que trabalha para solicitar o problema

21.06.26 12h15

Expediente

Governo do Pará altera expediente em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo; veja os horários

Decreto prevê que áreas essenciais, como saúde e segurança pública, mantenham escalas de serviço para garantir o atendimento à população

16.06.26 11h02

IMPASSE

Mulher que vive há seis meses no Aeroporto de Belém tem viagem para o Panamá adiada

Nova viagem está prevista para agosto. Antes do embarque, ainda será necessário obter o visto e cumprir as exigências sanitárias estabelecidas pelo Panamá

22.06.26 14h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda