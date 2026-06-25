Dom Julio receberá insígnia de honra das mãos do Papa no Vaticano; saiba como assistir

Os católicos de Belém poderão acompanhar, na madrugada do próximo domingo (29), um momento importante para a Arquidiocese: o arcebispo Dom Julio Endi Akamine receberá o Pálio Arquiepiscopal. A celebração da Solenidade de São Pedro e São Paulo, presidida pelo Papa Leão XIV, ocorrerá na Praça São Pedro, no Vaticano.

A cerimônia está marcada para as 4h30, no horário de Brasília, com transmissão ao vivo pela Rede Nazaré. Para aqueles que não conseguirem acompanhar a transmissão da madrugada, haverá reprise ao meio-dia.

O pálio é uma das principais insígnias da Igreja Católica, destinada aos arcebispos metropolitanos. Confeccionado em lã branca e colocado sobre os ombros, ele simboliza a missão pastoral de conduzir e cuidar do povo de Deus.

Significado do Pálio para Belém

Este símbolo também representa a união da Igreja local com o Papa e a Igreja de Roma. Durante a celebração, os novos arcebispos farão uma profissão de fidelidade à Igreja Católica e ao Santo Padre, reafirmando publicamente seu compromisso.

Para os fiéis da Arquidiocese de Belém, o recebimento do pálio tem um significado especial. O gesto confirma oficialmente a missão de Dom Julio como arcebispo metropolitano e fortalece os vínculos da Igreja paraense com a Igreja universal.

A celebração em Roma contará com a presença do arcebispo emérito de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, além de sacerdotes, religiosos e leigos da Arquidiocese. Eles participam de uma peregrinação organizada especialmente para acompanhar a cerimônia.

Nomeado pelo Papa Francisco em março de 2025, Dom Julio assumiu o governo pastoral da Arquidiocese de Belém em agosto do mesmo ano. Desde então, ele tem realizado visitas a paróquias e comunidades da capital e do interior, fortalecendo ações pastorais e de evangelização.

Entenda o que é o Pálio

A palavra pálio vem do latim "pallium", que significa manto. A veste é utilizada há séculos como símbolo da autoridade pastoral dos arcebispos metropolitanos.

Produzido com lã de cordeiros abençoados durante a festa de Santa Inês, em Roma, o pálio possui formato semelhante à letra "Y". Ele contém seis cruzes negras que recordam as chagas de Cristo.

A peça é guardada junto ao túmulo de São Pedro até a cerimônia de entrega pelo Papa. Na tradição católica, o símbolo recorda a imagem do Bom Pastor que carrega a ovelha nos ombros, representando a responsabilidade do arcebispo de conduzir e cuidar dos fiéis sob sua missão pastoral.