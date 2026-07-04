Inmet emite alerta de chuva intensa no Pará neste sábado (4/7)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado (4/7) um alerta amarelo de chuvas intensas no Pará. Esse é o aviso de menor gravidade utilizado pelo Inmet e indica situação de perigo potencial. Na Região Norte, o alerta também abrangeu Roraima, Amapá e Amazonas. Já no Nordeste, Ceará, Paraíba, Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte receberam o sinal de cautela.

O alerta vale para todo este sábado e indica que o acumulado de chuvas para o período pode ficar entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia.

Queda de temperatura

Já para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, o Inmet emitiu alerta amarelo para queda de temperatura. Segundo o instituto, as temperaturas podem cair entre 3 e 5 graus (°C).

Na capital paulista, a temperatura máxima hoje não deve passar dos 17°C e a mínima é estimada em 13°C à noite. Por causa disso, a Defesa Civil da Cidade de São Paulo decretou estado de atenção para baixas temperaturas.

O Inmet também emitiu alerta amarelo para declínio de temperatura nos estados de Rondônia, do Amazonas, de Mato Grosso e do Acre.