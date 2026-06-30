Protesto de caminhoneiros bloqueia acesso da Alça Viária para BR-316, em Marituba

Um protesto realizado por caminhoneiros na manhã desta terça-feira (30) interditou a descida do viaduto da Alça Viária, em Marituba. O bloqueio ocorre no sentido de quem segue para a BR-316, para entrar em Belém. A manifestação é organizada pela Associação de Caminhoneiros do Estado do Pará (ACAEP). Não há mais informações sobre qual a motivação para o ato.

Os manifestantes permanecem de maneira pacífica no local e usam faixas para bloquear o trânsito. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre as reivindicações da categoria. Equipes da Polícia Militar acompanham a mobilização e atuam na negociação com os caminhoneiros para tentar restabelecer o fluxo de veículos na via.

Por causa da interdição, o trânsito precisou ser reorganizado. Os motoristas que passam pelo trecho estão sendo direcionados para trafegar temporariamente pela contramão, medida adotada para reduzir os impactos da manifestação e evitar um congestionamento ainda maior. Apesar da alteração, o fluxo de veículos segue lento na região.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil, Militar e Detran, e aguarda o retorno.