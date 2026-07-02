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Descarte em Belém: 26 conjuntos terão coleta de entulho gratuita

Moradores podem descartar móveis, eletrodomésticos e restos de obra; ecopontos também estão disponíveis

O Liberal
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Moradores de 26 conjuntos habitacionais de Belém poderão descartar gratuitamente entulho, móveis velhos, eletrodomésticos inutilizados, entre outros (Divulgação/ Ciclus Amazônia)

Moradores de 26 conjuntos habitacionais de Belém podem realizar o descarte gratuito de entulho, móveis velhos, eletrodomésticos, restos de pequenas obras, pneus sem aro, madeira e resíduos de poda durante o mês de julho. A coleta programada iniciou nesta semana e segue até o dia 31, alcançando diversos bairros da capital.

O serviço permite o descarte de resíduos de até um metro cúbico por imóvel, volume equivalente a uma caixa d'água de mil litros. A orientação principal é que os materiais sejam depositados para coleta apenas nas datas específicas previstas para cada conjunto, com o objetivo de evitar o acúmulo de lixo nas vias públicas e manter a cidade limpa.

Esta iniciativa busca, sobretudo, diminuir os pontos de descarte irregular. Tais pontos podem obstruir canais e bueiros, favorecendo alagamentos e criando ambientes propícios para a proliferação de insetos e outros animais que transmitem doenças.

Ecopontos e descarte alternativo em Belém

Além da coleta programada, os cidadãos que precisam descartar materiais em outras datas podem utilizar os ecopontos existentes em Belém.

Um dos ecopontos está localizado no bairro do São Joaquim. Ele recebe móveis, eletrodomésticos, resíduos de pequenas reformas, madeira, pneus, óleo de cozinha usado, podas de árvores e materiais recicláveis. O funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Outra opção é o ecoponto gerenciado pela Prefeitura, situado na avenida Pedro Álvares Cabral, próximo à avenida Júlio César, no bairro da Sacramenta. Este local aceita entulho, móveis, eletrodomésticos, papelão, plásticos, pilhas e equipamentos eletrônicos. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. É importante ressaltar que nenhum dos ecopontos aceita lixo doméstico, resíduos hospitalares, amianto, lâmpadas ou outros materiais perigosos.

Penalidades para descarte irregular

O descarte indevido de grandes volumes de lixo em ruas, praças e áreas públicas é considerado uma infração ambiental.

Esta prática pode resultar em multa para o responsável. Denúncias de descarte ilegal podem ser feitas à Guarda Municipal, utilizando o telefone 153.

Calendário da coleta programada em julho

Confira as datas da coleta programada de entulho nos conjuntos habitacionais de Belém durante o mês de julho:

  • 3/7 – Promorar
  • 4/7 – Kikuchi
  • 6/7 – Paraíso dos Pássaros
  • 7/7 – Euclides Figueiredo
  • 8/7 – Tocantins
  • 9/7 – Império Amazônico
  • 10/7 – Maria Helena Coutinho
  • 11/7 – Mendara
  • 13/7 – Duas Irmãs
  • 14/7 – Calil Hachen
  • 15/7 – Satélite
  • 16/7 – Mururé
  • 17/7 – Gleba I
  • 18/7 – Gleba II
  • 20/7 – Catalina
  • 21/7 – Xavante
  • 22/7 – Canarinho
  • 23/7 – Costa e Silva
  • 24/7 – Ó de Almeida
  • 25/7 – Zoe Mota Gueiros
  • 27/7 – Tenoné I
  • 28/7 – Tenoné II
  • 29/7 – Quinta dos Paricás
  • 30/7 – Parque União
  • 31/7 – Xingu
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Palavras-chave

coleta de lixo e entulho

entulho

limpeza pública
Pará
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