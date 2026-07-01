Detran reforça Lei Seca a partir desta quinta-feira (2/6) durante as férias escolares no Pará

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) reforçará a operação Lei Seca, a partir desta quinta-feira (2/6), nos municípios onde a movimentação de veículos costuma ser mais intensa durante julho. Em 2025, foram registradas 4.306 infrações por alcoolemia em todo o Pará, 376 a mais do que em 2024. Porém, nas rodovias onde o Detran atua, ou seja, nas rodovias estaduais que recebem as operações Lei Seca cotidianamente, os registros estão diminuindo devido à intensificação da fiscalização.

“Com o verão paraense, a tendência é de intensificação das operações do Detran, com uso de etilômetros. A Lei Seca não é um instrumento de repressão, mas de prevenção de sinistros, que se intensificam quando o condutor ingere bebia alcoólica e vai dirigir. O verão é tempo de praia, família, amigos e alegria. Não deixe que um momento de imprudência transforme essa diversão em tragédia”, alerta o diretor técnico-operacional do Detran, Bento Gouveia.

Em Salinópolis, município mais procurado pelos veranistas, a Lei Seca ocorre durante todo o mês. Mas ainda há condutores que tentam burlar a fiscalização nas rodovias PA-124 e PA-444, de acordo com o Detran. No último sábado (27), dos sete resultados divulgados, quatro registraram índices iguais ou superiores a 0,34 mg/L de álcool (1,07; 0,38; 0,56 e 0,47 mg/L, respectivamente), configurando crime de trânsito, e não apenas infração administrativa. Pela legislação brasileira, a partir desse índice o condutor responde criminalmente, além de sofrer as sanções administrativas.

“Os dados da fiscalização do Detran Pará em Salinópolis acendem um alerta para a segurança viária, já que os frquentadores do município vêm atendendo, de modo geral, à orientação de 'se beber, não dirija'. É preocupante e mostra que a fiscalização precisa estar vigilante o tempo todo, principalmente em julho quando já há uma tendência de aumento no consumo de bebia alcoólica”, avalia Gouveia.

Confira dicas para curtir o verão com segurança:

1 - Não existe "quantidade segura" de bebida para quem vai dirigir. Se a intenção é dirigir, a melhor escolha é não beber;

2 – Escolha o motorista da vez. Essa pessoa não deve consumir bebida alcoólica;

3 - Cuidado com os "motoristas da barreira". Em Salinas é comum aparecer alguém oferecendo dirigir seu carro apenas para passar pela fiscalização. Além de infração, a prática tem alto risco de terminar em sinistro com vítima;

4 – A ressaca também pode dar problema. O organismo elimina o álcool lentamente, por isso se exagerou na bebida, espere estar totalmente recuperado antes de dirigir;

5 - Intervir também é um ato de cuidado. Se perceber um amigo embriagado tentando dirigir, converse, ofereça outra alternativa, chame um motorista habilitado ou um transporte por aplicativo.