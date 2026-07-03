Castanhal recebe ação Expedição Novos Sorrisos no Pará, ampliando o acesso à saúde bucal na região

A Expedição Novos Sorrisos inicia uma nova etapa no norte do Brasil e chega, pela primeira vez, no Pará, com ação inédita em Castanhal entre os dias 8 e 28 de julho. Promovida pela Neodent, a iniciativa oferece atividades odontológicas e já beneficiou mais de 12 mil brasileiros, reforçando o compromisso da marca com a ampliação do acesso à saúde bucal em diferentes regiões do país.

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A unidade móvel do programa ficará instalada na Rua Dr. Adailson da Silva Rodrigues, 154-174, no bairro Jaderlândia. As atividades serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, e a ação será aberta ao público geral.

A expectativa é beneficiar aproximadamente 130 pacientes com avaliação odontológica, aplicação de flúor para prevenção da cárie, limpeza profissional dos dentes, procedimentos restauradores e orientações sobre higiene bucal, contribuindo para a promoção da saúde e da qualidade de vida e a prevenção de doenças. "A Expedição Novos Sorrisos foi idealizada para levar atendimento odontológico de qualidade a pessoas que, muitas vezes, enfrentam dificuldades para acessar esses serviços. Cada nova cidade representa uma oportunidade de transformar vidas por meio da prevenção, do cuidado e da promoção da saúde bucal", afirma a gerente da Expedição Novos Sorrisos, Alice Soares.

Como participar

Os interessados poderão comparecer diretamente à unidade odontológica móvel ou agendar o atendimento pelo site da Expedição Novos Sorrisos. As vagas são limitadas e serão abertas semanalmente, sempre às sextas-feiras, a partir do dia 3 de julho.

Cirurgiões-dentistas da região interessados em atuar como voluntários também poderão participar da iniciativa. O formulário de inscrição estará disponível no mesmo site. Verifique os requisitos legais.

Sobre a Expedição Novos Sorrisos

A Expedição Novos Sorrisos é um programa social que completa dez anos em 2026 e vem contribuindo para ampliar o acesso à saúde bucal em diferentes regiões do Brasil. Nesse período, a iniciativa já beneficiou diretamente mais de 12.000 pessoas com atendimentos odontológicos e alcançou outras 4.100 por meio de ações coletivas de conscientização.

O programa já percorreu mais de 34 mil quilômetros, passando por 49 cidades, em 19 estados brasileiros, ao longo de 555 dias de atuação. Esse impacto é resultado do engajamento de uma ampla rede de profissionais, que já reuniu 600 voluntários, entre dentistas e apoiadores, reforçando o compromisso da iniciativa com a promoção da saúde, da autoestima e da qualidade de vida por meio do sorriso.

Serviço:

Expedição Novos Sorrisos em Castanhal (PA)

Data: de 8 a 28 de julho, de segunda a sexta-feira

Horário: das 8h30 às 16h

Local: Rua Dr. Adailson da Silva Rodrigues, 154-174, bairro Jaderlândia – Castanhal (PA)

Agendamentos e inscrições de voluntários: www.expedicaonovossorrisos.com.br ou diretamente na unidade odontológica móvel – vagas limitadas.