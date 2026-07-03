Parque Aquático do Sesc em Castanhal têm lazer garantido nas férias

O mês de julho será de muita diversão e entretenimento no Parque Recreativo e Cultural do Sesc em Castanhal, região nordeste do estado. A unidade promove uma programação de férias que acontecerá nos dias 05, 12, 19 e 26 de julho, sempre aos domingos, das 10h às 17h, reunindo atividades dinâmicas e esportivas para o trabalhador do comércio bens, serviços e turismo e o público geral de todas as idades.

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Com uma estrutura preparada para receber até 700 pessoas por dia, o evento oferece diversas atrações como piscinas adulto e infantil, oficinas de recreação, brinquedoteca com contação de histórias, playground, salão de jogos, quadra para práticas esportivas e apresentações musicais ao vivo, garantindo entretenimento ao público ao longo de todo o dia.

E, ainda, os visitantes poderão desfrutar do serviço de almoço oferecido pelo restaurante do Sesc em Castanhal. O cardápio reúne opções variadas, com preços acessíveis, elaboradas e supervisionadas por nutricionista.

Entrada

O acesso ao parque é gratuito para trabalhadores do comércio que terão direito a levar dois convidados por domingo, sendo necessária a solicitação antecipada de cortesia para visitantes a partir de 12 anos; o público em geral tem entrada garantida no valor de R$ 20,00, já os estudantes e conveniados pagam R$10,00.

Crianças de até 11 anos, pessoas com deficiência e seus acompanhantes, além de pessoas idosas com 60 anos ou mais têm acesso gratuito mediante apresentação de documento comprobatório. Mais informações sobre a programação podem ser obtidas na Central de Relacionamento com o Cliente, pelo WhatsApp (91) 97400-7456, ou presencialmente na unidade do Sesc em Castanhal.

Serviço

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Local: Sesc em Castanhal (Av. Barão do Rio Branco, 10 – Nova Olinda)

Informações: (91) 7400- 7456 (Sesc em Castanhal)

(91) 4005-9501 (WhatsApp) - Fale com o Sesc

Site: sesc-pa.com.br

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