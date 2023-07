Férias Escolares: Saiba como economizar energia em casa nesse período

As férias escolares chegaram! Crianças e jovens comemoram o tempo de folga, de descanso dentro de casa e, também, de horas a mais em frente à TV, ao videogame, ao computador, abrindo e fechando a geladeira várias vezes ao dia e, claro, com o ar-condicionado ligado praticamente o dia inteiro. Essa pausa nos estudos já começa a inquietar pais e responsáveis, preocupados com o aumento na conta de energia elétrica. E apesar da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) ter anunciado que a bandeira tarifária para o mês de julho é verde, sem nenhum custo extra para os consumidores, é importante manter hábitos de consumo conscientes, nesta época em que o verão também chega com força no Estado.

De acordo com Pricila Hinvaitt, da área de eficiência energética da Equatorial Pará, com pequenas atitudes no dia a dia e com o uso adequado dos aparelhos domésticos, os clientes conseguem controlar o valor da fatura.“Julho é um mês com crianças em casa, além do forte verão. Então, é importante ficar ainda mais atento e adotar medidas de consumo consciente para que o cliente não tenha um aumento no valor da fatura”, explica Pricila.

Para garantir controle na conta de luz, a concessionária de energia recomenda mudança na rotina como, por exemplo, manter desligados da tomada os aparelhos que não estão em uso efetivamente. A prática do uso racional da energia garante férias tranquilas e mais econômicas, por isso, vale a pena seguir as recomendações. Veja:

Televisão

A televisão representa em média 15% no valor da conta. Por isso, é importante desligar o aparelho quando ninguém estiver assistindo e evitar dormir com a TV ligada. O indicado é programar para desligar automaticamente. Vale lembrar que um modelo de LED de 42 polegadas consome cerca de 30,45kHw por mês, com 5 horas diárias de uso.

Videogame

Em 4 horas diárias, durante metade do mês, um videogame tem consumo médio mensal de 1,44kHw, segundo dados do Procel. Para evitar a conta no vermelho, é preciso utilizar menos vezes o equipamento e controlar também as horas de jogo da garotada. Não esquecer, também, de desligar o videogame após jogar, sem deixar o aparelho em modo de espera. Afinal, mesmo em stand by, ele consome energia.

Ar-condicionado

O aparelho pode representar até 40% do valor da conta de energia. É indicado ajustar para temperatura confortável (cerca de 23° C) e utilizar a função timer (temporizador), pois isso ajuda a evitar o funcionamento desnecessário do equipamento. Vale lembrar que o ar-condicionado é considerado um dos principais vilões deste período do ano por conta do aumento da temperatura e sensação térmica.

Ventiladores

Com a chegada do verão amazônico, o ventilador é a melhor opção para usar em casa durante o dia. Mas mantenha o aparelho desligado ao sair do cômodo. Um ventilador ligado por 12 horas, no fim de 30 dias pode impactar em sua conta de luz.

Carregador de celular

O consumo, isoladamente, não significa um grande aumento na conta de luz, mas, acumulado com outros eletrônicos, a somatória pode resultar em um gasto de 10% ou mais do custo da fatura de luz mensal. Mas é importante não deixar os celulares carregando a noite toda nem carregadores conectados sem o aparelho. Essas atitudes são desperdício de energia.

Geladeira

Roupas secando atrás da geladeira, nem pensar. É recomendável observar periodicamente a borracha de vedação que, quando ressecada, causa grande desperdício de energia. A geladeira é responsável por cerca de 30% do valor da conta de luz e o costume de ficar abrindo e fechando acarreta prejuízos no bolso.

