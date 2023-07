Alimentação: confira dicas para manter um cardápio saudável durante as férias escolares

Uma alimentação saudável é importante nesse período de férias, marcado por muito calor. E, nessa relação, devem constar as frutas, que são práticas e saudáveis. “A gente também pode pensar em sanduíches naturais, picolés de fruta, iogurtes e em bolos que sejam feitos à base de frutas ou legumes - bolo de cenoura, de milho, de limão e de laranja”, disse a nutricionista Viviane Lédo.

Também consultora em segurança alimentar, ela explicou que a pipoca, quando feita na panela, é um item extremamente saudável. “É uma excelente opção para as crianças”, disse. Os biscoitos integrais também são opções, além do milho cozido. “A gente pode pensar também nas castanhas: do Pará e de caju, e nas amêndoas, que são bastante saudáveis. São práticas e ótimas opções para a gente estar levando nas viagens para as crianças”, disse.

Já em casa o cardápio saudável tem que ser composto por todos os grupos de nutrientes que são importantes para o bom funcionamento do organismo: os grupos da proteína, do carboidrato, das gorduras boas e das fibras. Um exemplo de prato saudável: salada crua, legumes cozidos, arroz ou macarrão, feijão e carne e frango. “Assim a gente consegue complementar e atingir todos os grupos de nutrientes importantes para o corpo”, disse.

Mas, nesse período de férias, e caso a família fique hospedada em hotel, deve-se tentar montar o prato de acordo com aqueles grupos de nutrientes. “A gente precisa pensar nesses grupos alimentares e sempre tentar, dentro do cardápio oferecido por aquele hotel, montar o mais próximo possível. Claro que, na praia, é um pouco mais difícil. Você não tem essa disponibilidade de alimentos saudáveis para almoçar. Mas a gente pode tentar também sempre pensando nos cinco grupos alimentares importantes”, afirmou.

A nutricionista Viviane Lédo disse que doce faz mal porque tem uma grande quantidade de açúcar. E esse açúcar pode aumentar a glicemia, pode aumentar a carga de insulina, seja na criança, no adulto, e isso pode levar a diversas doenças, como diabetes. O chocolate pode ser consumido com moderação, desde que seja com percentual acima de 60% de cacau. “O benefício do chocolate não vem do chocolate, vem do cacau. Quanto mais cacau melhor é aquele chocolate. Abaixo disso a gente tem muito mais açúcar do que nutrientes”, disse.

O nutricionista Juscelio Araújo 32 anos, e sua esposa, a empresária Juliana Araujo, 33, são pais da Melina, 5, e da Izadora, 3, e procuram ter, em casa, uma alimentação saudável, sobretudo nesta época do ano. “Acho importante para quem tem filhos pequenos, mas não só filhos pequenos, mas de qualquer idade, fazer atividades em que a criança consiga ter uma relação melhor com a comida. Isso melhora também o seu aspecto nutricional e a sua relação com a comida”, disse.

O casal também vai muito à praia. “A gente faz muitas atividades com as crianças e também precisamos ter um pouco mais de hidratação. A gente precisa ter um suporte de vitaminas mais interessantes e fazer uma alimentação equilibrada, principalmente para gente ter um grau de hidratação e não adoecer durante esse período é superimportante”, afirmou.

Ainda segundo Juscelio, a alimentação deve ser a mais colorida possível. “Independente do tipo de refeição, seja um café da manhã, seja um almoço, seja um jantar, quanto mais cor estiver no prato é melhor, porque cada cor tem uma vitamina, um mineral diferente. Assim, a gente consegue obter todos esses benefícios da nutrição e consegue ter uma melhor imunidade. A gente consegue ter uma melhor disposição para aproveitar esse período das férias aí da melhor forma possível”, afirmou.

Juliana comentou sobre o café da manhã desta terça-feira (4), que o casal faz juntamente com as filhas. “As meninas, assim como todas as crianças, passam por etapas de rejeitar alguns alimentos e acabam comendo sempre as mesmas coisas”, contou.

Melina, que é a mais velha, come tapioca com uma fruta, mas não toma café com leite. Izadora gosta de ovo, de fruta e café com leite. O ovo não pode faltar no cardápio. “É uma fonte clássica de proteína, sempre”, disse Juscelio. “E fruta. Pão é de vez em quando”, completou Juliana.

Ela também falou sobre os cuidados na preparação das frutas. “Geralmente a gente faz a compra das frutas em uma senhora que trabalha aqui próximo e aí já vem direto para a pia para ser higienizada para poder ir para a geladeira. A gente já deixa esse preparo todo cortadinho para facilitar durante o dia, porque elas comem muita fruta”, explicou.

Nutricionista destaca importância de alimentação versátil e mais colorida

Juscelio explicou que, em relação ao almoço e ao jantar, não há uma mudança tão grande na cor dos alimentos. “Essa cor realmente é importante. Elas (as filhas) estão num processo de transição alimentar. Então, como a minha esposa falou, existem alguns pontos de rejeição. Só que, como pai e profissional, a gente entende realmente a importância de fazer uma alimentação mais versátil, mais colorida possível porque está diretamente relacionado ao crescimento delas, à disposição, até a inteligência”, disse.

“O nosso corpo literalmente é o que a gente come. Então, sempre uma carne vermelha, uma carne branca de forma mais magra, uma carne moída, e carne suína também que tem um custo-benefício legal. E, tirando aquela capinha de gordura, elas gostam”, afirmou.

Tem também macarrão, arroz, feijão. Em relação a doces e chocolate, Juscelio fala em moderação. Disse Juliana: “A dica que a gente dá, nessa situação, é não comprar no supermercado para ter em casa. Isso já faz parte da nossa rotina: a gente não compra doce e bolacha para ter em casa. Mas, no fim de semana, a gente sai para tomar um sorvete, por exemplo”, disse. “A comida aproxima as pessoas. E, se for uma comida saudável e rotineira de casa, além da gente se aproximar, a gente consegue ter uma saúde familiar”, completou Juscelio.

Dicas de uma alimentação saudável nas férias:

Frutas

Sanduíches naturais, picolés de fruta, iogurtes e bolos feitos à base de frutas ou legumes, como cenoura, limão e laranja

Pipoca feita na panela

Em casa, o cardápio saudável tem que ser composto por todos os grupos de nutrientes que são importantes para o bom funcionamento do organismo: os grupos da proteína, do carboidrato, das gorduras boas, das fibras.

Exemplo de prato saudável: salada crua, legumes cozidos, arroz ou macarrão, feijão e carne e frango.

Fonte: Nutricionista Viviane Lédo