Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Venda de motos cresce no Pará com busca por economia, mobilidade e crédito facilitado

Concessionárias registram aumento nas vendas, fila de espera por modelos populares e consumidores aproveitam feirões para realizar a compra do primeiro veículo.

Fabyo Cruz

As motocicletas seguem ganhando espaço entre os consumidores paraenses. O crescimento nacional de 8,28% nas vendas em junho de 2026, na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), também é percebido nas concessionárias do Pará, onde a procura por modelos de baixa cilindrada aumentou significativamente. A combinação entre economia de combustível, facilidade de deslocamento no trânsito e condições especiais de financiamento tem impulsionado o mercado, que já enfrenta até fila de espera para entrega de alguns veículos.

Na concessionária onde atua há 17 anos, o supervisor de vendas Josielson Miranda afirma que o aquecimento do setor é evidente. Ele explica que o aumento das vendas veio acompanhado de um crescimento no faturamento e de uma demanda acima da capacidade imediata de entrega.

“Hoje nós temos quase 600 motos na fila de espera. São clientes que já fecharam negócio, já efetuaram o pagamento e aguardam a entrega. Dependendo do modelo, a espera pode chegar a três meses”, relata.

Procura

Os modelos de baixa cilindrada lideram a preferência dos consumidores paraenses. Entre eles, a Pop e a Titan aparecem como as mais vendidas por aliarem baixo consumo de combustível, manutenção acessível e praticidade para o uso diário. Os modelos mais populares podem custar em média R$16 mil. 

Para Josielson, o principal motivo da compra continua sendo a economia proporcionada pelas motocicletas: “A moto reúne mobilidade urbana, permite fugir dos congestionamentos e ainda gera uma economia significativa com combustível. No fim do mês, isso faz muita diferença no orçamento das famílias”.

image Josielson Miranda atua há 17 anos como supervisor de vendas em uma concessionária (Foto: Carmem Helena/O Liberal)

Ele observa que o perfil do comprador também se ampliou nos últimos anos. Se antes a motocicleta era vista principalmente como instrumento de trabalho, hoje ela atende diferentes públicos.

“A moto virou uma realidade para todo mundo. Tanto quem tem uma renda maior quanto quem ganha menos procura esse tipo de veículo para facilitar o dia a dia. Ela deixou de ser apenas uma ferramenta de trabalho e passou a fazer parte da rotina das pessoas”, afirmou.

Oportunidade

Eventos promocionais também ajudam a aquecer o mercado. Durante um “feirão de veículos” realizado em Belém, taxas reduzidas de financiamento e ofertas especiais contribuíram para aumentar o número de negociações.

“A gente conseguiu vender rapidamente motos que estavam há bastante tempo no estoque porque o consumidor percebe a vantagem nas condições oferecidas durante o evento”, explica o supervisor.

A expectativa da concessionária é que o segundo semestre mantenha o ritmo de crescimento. A combinação entre mercado aquecido, juros atrativos em algumas modalidades de crédito e o interesse crescente por alternativas mais econômicas de transporte deve continuar impulsionando as vendas.

“Nossa expectativa é crescer ainda mais. A procura continua aumentando porque as pessoas querem economizar combustível, fugir dos congestionamentos e ter mais agilidade na mobilidade urbana”, prevê.

Sonho realizado

Entre os clientes que aproveitaram o evento está o caseiro Marcelo Rodrigues, de 43 anos, morador do bairro Águas Lindas, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB). Ele chegou ao evento decidido a comprar a primeira motocicleta da família.

Marcelo conta que soube da promoção pelo rádio e encontrou condições que cabiam no orçamento: “Foi uma oportunidade muito boa. Fiz uma economia junto com a minha esposa e consegui realizar esse sonho”.

image Marcelo Rodrigues comprou a primeira motocicleta da família (Foto: Carmem Helena/O Liberal)

Ele conta que a motocicleta será utilizada principalmente para facilitar os deslocamentos diários e evitar atrasos nas atividades da família: “A moto vai ajudar muito na nossa rotina. Ela chega a lugares onde o carro enfrenta mais dificuldade e vai trazer mais praticidade para mim, para minha esposa e para os meus filhos”. Para viabilizar a compra, Marcelo deu uma entrada e optou pelo financiamento: “Foi a forma que coube no meu bolso. Agora é seguir pagando as parcelas e aproveitar essa conquista”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

venda de motos no pará

motocicleta

vendas

economia
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

DECRETO

Pará reconhece situação de emergência em Abaetetuba e Medicilândia

A partir de agora, esses municípios passam a contar com respaldo legal para solicitar recursos e apoio dos governos estadual e federal, além de adotar medidas excepcionais voltadas à resposta aos desastres e à reconstrução das áreas atingidas

10.07.26 11h51

Dia da Pizza

Pará está entre os estados que mais pedem pizza no delivery

Levantamento aponta que o Estado teve crescimento nos pedidos de pizza no primeiro semestre de 2026

10.07.26 11h12

ROCK

Castanhal ganha Dia Municipal do Rock e celebra conquista com três dias de música e cultura

Lei sancionada pela Prefeitura reconhece oficialmente a importância do movimento na cidade; programação gratuita reúne bandas independentes em diferentes espaços culturais

10.07.26 9h02

ELEIÇÕES 2026

Pará vai eleger 21 deputados federais em 2026? Entenda por que estado continuará com 17 vagas

Projeto que ampliava a bancada paraense foi vetado pelo presidente Lula, e decisão do STF adiou qualquer mudança para as eleições de 2030

10.07.26 9h00

MAIS LIDAS EM PARÁ

calor extremo

Belém elabora plano para enfrentar calor extremo e efeitos do Super El Niño

Iniciativa de 35 órgãos municipais, estaduais e federais visa prevenir e adaptar a cidade aos efeitos previstos do fenômeno climático.

08.07.26 15h30

RESGATE

Sucuri é encontrada próxima a residências em Igarapé-Miri

Serpente foi localizada em um terreno no bairro Cidade Nova; moradores acionaram a Semma, que realizou a captura segura do animal

08.07.26 12h15

viralizou

VÍDEO: Padre paraense 'farma aura' para pedir doações à igreja

Pároco de Aurora do Pará entrou na brincadeira das redes sociais para divulgar campanha que busca arrecadar recursos para instalar centrais de ar na Igreja Matriz

08.07.26 11h21

DECRETO

Pará reconhece situação de emergência em Abaetetuba e Medicilândia

A partir de agora, esses municípios passam a contar com respaldo legal para solicitar recursos e apoio dos governos estadual e federal, além de adotar medidas excepcionais voltadas à resposta aos desastres e à reconstrução das áreas atingidas

10.07.26 11h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda