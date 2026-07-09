Petro diz a Lula que fará transição pacífica após rejeitar reconhecimento de eleito na Colômbia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta quinta-feira, 9, um telefonema do presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Na conversa, segundo nota da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Petro afirmou a Lula que fará uma transição pacífica para entregar o poder ao opositor eleito em junho, Abelardo de la Espriella.

"Ao indicar que deixará o cargo no dia 6 de agosto, Petro destacou o tempo em que trabalharam juntos. Reafirmou seu compromisso com a democracia e com uma transição pacífica no país", disse a nota da Secom.

Nesta segunda-feira, 6, Petro disse que não reconhecia a vitória de Espriella e convocou manifestações de apoiadores pelo país. O presidente disse ainda que o verdadeiro sucessor era o filósofo Iván Cepeda, candidato de esquerda que ele havia apoiado, mas que sofreu derrota no segundo turno.

Já Espriella, o escolhido nas urnas, é um empresário de direita que teve o apoio do seu colega americano, Donald Trump.

Na conversa com Lula, que tratou sobre a situação política colombiana e temas de agenda bilateral, os dois destacaram a parceria entre os países durante o governo de Petro.

A nota da Secom também diz que os dois países terão "somente a ganhar" se continuarem a manter uma boa relação bilateral.