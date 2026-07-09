Tumulto entre torcedores e policiais é registrado após eliminação de Marrocos na Copa do Mundo

Um tumulto foi registrado na Edgware Road, em Londres, capital da Inglaterra, nesta quinta-feira (9/7), após a eliminação de Marrocos da Copa do Mundo. A confusão envolveu torcedores marroquinos e a polícia local, que interveio após a derrota da equipe para a seleção francesa.

A confusão teve início na Edgware Road, uma importante via londrina, logo após o apito final da partida. O local, conhecido como 'Pequena Arábia', é tradicionalmente um ponto de encontro para os torcedores marroquinos acompanharem os jogos da Copa do Mundo, tendo sediado celebrações em outras ocasiões.

Conflito entre torcedores e polícia

Após a eliminação de Marrocos, a polícia local agiu para dispersar os torcedores da Edgware Road. Contudo, a ação resultou em um grande tumulto, culminando em um confronto direto entre as autoridades e os presentes.

O conflito deixou pessoas feridas, incluindo um policial londrino. O número exato de feridos entre os torcedores não foi especificado, mas diversos indivíduos necessitaram de atendimento no local.

Desempenho na Copa e oponentes da França

Na partida que culminou na sua eliminação, Marrocos foi derrotado pela seleção francesa por 2 a 0, dando adeus às quartas de final da competição. Os gols foram assinalados por Mbappé e Dembélé.

Apesar da eliminação, Marrocos alcançou a melhor campanha de um país africano na atual edição do Mundial. Com a vitória, a França avança e aguarda o resultado do confronto entre Espanha e Bélgica para definir seu adversário na semifinal.