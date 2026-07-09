Tumulto entre torcedores e policiais é registrado após eliminação de Marrocos na Copa do Mundo Conflito entre torcedores e polícia feriu várias pessoas na famosa 'Pequena Arábia' após derrota para a França O Liberal 09.07.26 22h28 Um tumulto foi registrado na Edgware Road, em Londres, capital da Inglaterra, nesta quinta-feira (9/7), após a eliminação de Marrocos da Copa do Mundo. A confusão envolveu torcedores marroquinos e a polícia local, que interveio após a derrota da equipe para a seleção francesa. A confusão teve início na Edgware Road, uma importante via londrina, logo após o apito final da partida. O local, conhecido como 'Pequena Arábia', é tradicionalmente um ponto de encontro para os torcedores marroquinos acompanharem os jogos da Copa do Mundo, tendo sediado celebrações em outras ocasiões. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Conflito entre torcedores e polícia Após a eliminação de Marrocos, a polícia local agiu para dispersar os torcedores da Edgware Road. Contudo, a ação resultou em um grande tumulto, culminando em um confronto direto entre as autoridades e os presentes. O conflito deixou pessoas feridas, incluindo um policial londrino. O número exato de feridos entre os torcedores não foi especificado, mas diversos indivíduos necessitaram de atendimento no local. Desempenho na Copa e oponentes da França Na partida que culminou na sua eliminação, Marrocos foi derrotado pela seleção francesa por 2 a 0, dando adeus às quartas de final da competição. Os gols foram assinalados por Mbappé e Dembélé. Apesar da eliminação, Marrocos alcançou a melhor campanha de um país africano na atual edição do Mundial. Com a vitória, a França avança e aguarda o resultado do confronto entre Espanha e Bélgica para definir seu adversário na semifinal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Diretoria do Remo tenta 'enxugar' elenco e volante que esteve no acesso pode deixar o Leão O Remo busca um caminho para o volante Freitas, que está sem espaço no elenco remista 09.07.26 17h15 FUTEBOL Recuperação judicial do Paysandu entra em nova etapa; veja a lista de credores Edital do TJ-PA abre período para impugnações e objeções ao plano apresentado pelo clube; lista inclui ex-jogadores, membros de comissões técnicas e atletas do elenco atual 09.07.26 15h54 Futebol Remo tenta renovação de contrato com Marcelinho, mas não chega a acordo; entenda Informação é do jornalista Mathaus Pauxis, da Rádio Liberal. 09.07.26 15h09 Futebol Operário-PR aciona o Cade para tentar recomprar direitos e amplia crise na FFU; entenda Remo e Paysandu, apesar de não fazerem parte da liga, monitoram o caso. 09.07.26 14h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Fora dos planos do Remo, atacante está próximo de deixar o clube para equipe da Série B Desde o início do ano no Leão Azul, atleta não rendeu e atuou em apenas seis partidas 09.07.26 10h23 Futebol Remo tenta renovação de contrato com Marcelinho, mas não chega a acordo; entenda Informação é do jornalista Mathaus Pauxis, da Rádio Liberal. 09.07.26 15h09 futebol Léo Condé aprova desempenho do Remo em jogo-treino e fala sobre Tico: 'Muito potencial' Treinador azulino fez testes no elenco em jogo-treino contra a Tuna na última quarta-feira (8), visando à sequência do Brasileirão 09.07.26 9h52 futebol Paysandu encaminha acerto com zagueiro e meia para a sequência da Série C, diz colunista Jogadores estavam na disputa da Série D e devem ser anunciados em breve pelo clube bicolor 09.07.26 11h48