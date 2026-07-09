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Diretoria do Remo tenta 'enxugar' elenco e volante que esteve no acesso pode deixar o Leão

O Remo busca um caminho para o volante Freitas, que está sem espaço no elenco remista

Fábio Will
fonte

Freitas está próximo de deixar o Remo (Reprodução / Instagram @freiitas_8)

O Remo está em um período de definição na formatação do elenco para o segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série A, além da disputa da Copa do Brasil. A diretoria tenta enxugar o elenco, e alguns jogadores estão próximos de deixar a Toca do Leão. Um deles é o volante Freitas. A informação foi confirmada por O Liberal com uma fonte interna do clube azulino.

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Com 23 anos e emprestado pelo Fluminense ao Remo, Freitas não conseguiu se encontrar no Leão Azul. O jogador chegou ao Remo ainda no ano passado, trazido pelo então executivo do clube, Marcos Braz, porém não conseguiu render e ter sequência na equipe, tanto com o técnico António Oliveira quanto com Guto Ferreira.

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No ano passado, na campanha do acesso à Série A, Freitas esteve em campo apenas quatro vezes, todas saindo do banco de reservas, e fez parte da conquista azulina. Com contrato vigente com o Remo, Freitas permaneceu no elenco e, nesta temporada, esteve em campo em cinco jogos, porém nenhum deles pela Série A. As cinco partidas disputadas no ano foram pelo Campeonato Paraense, quatro delas como titular. O jogador também chegou a ser relacionado pelo técnico Léo Condé na Copa Norte, na partida diante do Galvez-AC. Nesse período no Remo, foram nove partidas e uma assistência.

image Freitas atuando em 2025 pelo Remo (Reprodução / Instagram / @freiitas_8)

Na volta do período de férias e após a pausa para a disputa da Copa do Mundo, Freitas foi um dos atletas que não retornaram ao Baenão para os treinos e se manteve realizando atividades de forma remota, sob supervisão do Remo. A diretoria ainda trata a situação do jogador, que não deve continuar vestindo a camisa azulina. Alguns contatos foram realizados, e a tendência é que Freitas tenha seu contrato rescindido e deixe o Remo nos próximos dias.

Além do Remo e do Fluminense, Freitas possui passagens por Grêmio Prudente-SP, Tianguá-CE e Atlético-CE, clube onde iniciou a carreira.

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