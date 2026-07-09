Fora dos planos do Remo, atacante está próximo de deixar o clube para equipe da Série B Desde o início do ano no Leão Azul, atleta não rendeu e atuou em apenas seis partidas O Liberal 09.07.26 10h23 Jogador não é relacionado para as partidas desde a final do Parazão (Samara Miranda / Ascom Remo) Sem espaço no Remo, o atacante Carlinhos está próximo de deixar o clube. Conforme informações apuradas com uma fonte próxima ao time azulino, o jogador está sendo negociado com outra equipe. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O destino de Carlinhos deve ser o Athletic-MG, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com as informações, o acerto estaria bem encaminhado, e a saída do atleta do Remo seria apenas uma questão de tempo. Além disso, conforme a apuração, o Cuiabá também tentou a contratação do atacante antes da pausa para a Copa do Mundo, mas as negociações não avançaram. VEJA MAIS Léo Condé aprova desempenho do Remo em jogo-treino e fala sobre Tico: 'Muito potencial' Treinador azulino fez testes no elenco em jogo-treino contra a Tuna na última quarta-feira (8), visando à sequência do Brasileirão Remo goleia a Tuna em jogo-treino, Léo Condé testa duas formações e mira sequência da preparação Leão vence por 6 a 1 no Mangueirão, alterna equipes entre os dois tempos e terá novo teste contra o Ituano antes da retomada da Série A, diante do Corinthians Volante do Remo pode deixar o Remo e ir jogar a Série B pelo Ceará No Remo desde 2024, Pavani está na mira do Vozão para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro Também antes das férias, segundo informações do jornalista Venê Casagrande, um clube japonês teria uma negociação encaminhada com o jogador, mas, até o momento, isso não foi confirmado. Carlinhos pertence ao Flamengo e chegou ao Remo por empréstimo no início da temporada. A expectativa era de que o jogador fosse uma das referências da equipe no ataque azulino. No entanto, o atacante não rendeu, não conseguiu espaço no elenco e acabou sendo "esquecido". O atacante atuou em apenas seis partidas com a camisa do Leão Azul, todas pelo Campeonato Paraense, e marcou um gol. A última vez que entrou em campo foi no jogo de volta da final do Parazão, contra o Paysandu. Desde então, o centroavante não nem foi relacionado para as partidas. Fora dos planos do Remo, o clube azulino teria tentado antecipar o fim do empréstimo junto ao Flamengo, que busca negociar o atacante com outra equipe. Assim como ocorreu com o Leão Azul, Carlinhos também deve ser emprestado ao Athletic. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo carlinhos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO futebol Remo encaminha saída de Kayky Almeida e jogador deve ir jogar a Série B Jogador estaria sendo negociado com Sport-PE, que também acertou com Diego Hernández 10.07.26 11h39 Futebol Pikachu valoriza intertemporada e vê Remo mais preparado para reação na Série A Lateral destaca que goleada sobre a Tuna teve importância secundária, aponta período sem jogos como essencial para recuperar atletas e entrosar reforços, e afirma que Leão precisa transformar o Baenão em trunfo no segundo turno 09.07.26 19h58 FUTEBOL Diretoria do Remo tenta 'enxugar' elenco e volante que esteve no acesso pode deixar o Leão O Remo busca um caminho para o volante Freitas, que está sem espaço no elenco remista 09.07.26 17h15 Futebol Remo tenta renovação de contrato com Marcelinho, mas não chega a acordo; entenda Informação é do jornalista Mathaus Pauxis, da Rádio Liberal. 09.07.26 15h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Paysandu acerta contratação de meia para a sequência da Série C Jogador chega para reforçar o Bicola na luta pelo acesso à Segundona 10.07.26 11h57 VÔLEI Brasil leva susto, bate Polônia e obtém vaga na fase final da Liga das Nações de vôlei feminino Com o resultado positivo nesta terceira etapa, o time brasileiro chegou aos 26 pontos 10.07.26 10h06 futebol Jorge Jesus relembra conversa com Neymar: 'Você está acabado' A declaração ganhou repercussão por relembrar a relação entre Jorge Jesus e Neymar no Al-Hilal 10.07.26 13h41 futebol Remo encaminha saída de Kayky Almeida e jogador deve ir jogar a Série B Jogador estaria sendo negociado com Sport-PE, que também acertou com Diego Hernández 10.07.26 11h39