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Fora dos planos do Remo, atacante está próximo de deixar o clube para equipe da Série B

Desde o início do ano no Leão Azul, atleta não rendeu e atuou em apenas seis partidas

O Liberal
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Jogador não é relacionado para as partidas desde a final do Parazão (Samara Miranda / Ascom Remo)

Sem espaço no Remo, o atacante Carlinhos está próximo de deixar o clube. Conforme informações apuradas com uma fonte próxima ao time azulino, o jogador está sendo negociado com outra equipe.

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O destino de Carlinhos deve ser o Athletic-MG, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com as informações, o acerto estaria bem encaminhado, e a saída do atleta do Remo seria apenas uma questão de tempo.

Além disso, conforme a apuração, o Cuiabá também tentou a contratação do atacante antes da pausa para a Copa do Mundo, mas as negociações não avançaram.

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Também antes das férias, segundo informações do jornalista Venê Casagrande, um clube japonês teria uma negociação encaminhada com o jogador, mas, até o momento, isso não foi confirmado.

Carlinhos pertence ao Flamengo e chegou ao Remo por empréstimo no início da temporada. A expectativa era de que o jogador fosse uma das referências da equipe no ataque azulino. No entanto, o atacante não rendeu, não conseguiu espaço no elenco e acabou sendo "esquecido". 

O atacante atuou em apenas seis partidas com a camisa do Leão Azul, todas pelo Campeonato Paraense, e marcou um gol. A última vez que entrou em campo foi no jogo de volta da final do Parazão, contra o Paysandu. Desde então, o centroavante não nem foi relacionado para as partidas.

Fora dos planos do Remo, o clube azulino teria tentado antecipar o fim do empréstimo junto ao Flamengo, que busca negociar o atacante com outra equipe. Assim como ocorreu com o Leão Azul, Carlinhos também deve ser emprestado ao Athletic.

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