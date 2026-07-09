Léo Condé aprova desempenho do Remo em jogo-treino e fala sobre Tico: 'Muito potencial' Treinador azulino fez testes no elenco em jogo-treino contra a Tuna na última quarta-feira (8), visando à sequência do Brasileirão O Liberal 09.07.26 9h52 Técnico fez vários testes com o time, que volta da pausa para a Copa do Mundo (Thiago Gomes / O Liberal) O Remo venceu a Tuna Luso na última quarta-feira em um jogo-treino, visando à preparação para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. A vitória azulina foi elástica, por 6 a 1, mas, para além do placar, o técnico Léo Condé analisou a partida como positiva, principalmente por ter sido a primeira movimentação em campo aberto da equipe após a pausa para a Copa do Mundo. "Para ser o nosso primeiro treino em campo aberto, pudemos movimentar todos os jogadores, observar todos, dar ritmo, que é o mais importante nesses jogos-treino. Naturalmente, fizemos muitas trocas. A gente sabe que tem atletas que, daqui a pouco, vão estar jogando na equipe principal e conseguiram se movimentar bem. Jogadores que estão chegando agora, caso do Edson, do Matheus Felipe; o próprio Talhari, que está voltando de lesão; o Talisson, que ficou um bom tempo fora dos gramados. Agora é dar continuidade ao nosso trabalho, visando a esse jogo com o Corinthians", declarou o treinador. Léo Condé reforçou que gostou bastante da movimentação da equipe, principalmente na parte ofensiva. No jogo, o técnico azulino utilizou o atacante Tico, integrado em definitivo ao elenco principal. O jogador é da base azulina e chegou a atuar em quatro partidas da equipe profissional neste ano. A partir de agora, a tendência é que ele seja utilizado no Brasileirão. VEJA MAIS Remo goleia a Tuna em jogo-treino, Léo Condé testa duas formações e mira sequência da preparação Leão vence por 6 a 1 no Mangueirão, alterna equipes entre os dois tempos e terá novo teste contra o Ituano antes da retomada da Série A, diante do Corinthians Remo negocia empréstimo de zagueiro 'encostado' no Santos de Neymar Jogador de 29 anos não faz mais parte dos planos do Peixe para a temporada e Remo tenta fechar contrato Volante do Remo pode deixar o Remo e ir jogar a Série B pelo Ceará No Remo desde 2024, Pavani está na mira do Vozão para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro "É um jogador que tem muito potencial, um menino para a gente lapidar. Gostei muito dele desde quando iniciamos os trabalhos aqui", destacou Condé. "Agora, com um grupo um pouco mais enxuto, abre a possibilidade de a gente dar oportunidades para ele. A posição de origem dele é atacante, mas a gente vem trabalhando com ele ali na ala esquerda, por isso ele jogou [na lateral]. O clube está em busca de mais um lateral, mas, de qualquer forma, ele está mostrando desenvoltura na posição, e o futebol vai mostrando isso para a gente", explicou o treinador. Até o jogo contra o Corinthians, no dia 23 de julho, o Remo fará mais um jogo-treino. A partida será contra o Ituano-SP, em São Paulo. Lá, a equipe azulina fará os últimos ajustes para o duelo contra o Timão e para a sequência do campeonato. Segundo Condé, a equipe ainda não está no nível que ele considera ideal para a Série A, mas está no caminho. "Ainda temos bastante situações para serem trabalhadas na equipe, mas está caminhando dentro daquilo que planejamos", concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo léo condé COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 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