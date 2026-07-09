Léo Condé aprova desempenho do Remo em jogo-treino e fala sobre Tico: 'Muito potencial'

O Remo venceu a Tuna Luso na última quarta-feira em um jogo-treino, visando à preparação para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. A vitória azulina foi elástica, por 6 a 1, mas, para além do placar, o técnico Léo Condé analisou a partida como positiva, principalmente por ter sido a primeira movimentação em campo aberto da equipe após a pausa para a Copa do Mundo.

"Para ser o nosso primeiro treino em campo aberto, pudemos movimentar todos os jogadores, observar todos, dar ritmo, que é o mais importante nesses jogos-treino. Naturalmente, fizemos muitas trocas. A gente sabe que tem atletas que, daqui a pouco, vão estar jogando na equipe principal e conseguiram se movimentar bem. Jogadores que estão chegando agora, caso do Edson, do Matheus Felipe; o próprio Talhari, que está voltando de lesão; o Talisson, que ficou um bom tempo fora dos gramados. Agora é dar continuidade ao nosso trabalho, visando a esse jogo com o Corinthians", declarou o treinador.

Léo Condé reforçou que gostou bastante da movimentação da equipe, principalmente na parte ofensiva. No jogo, o técnico azulino utilizou o atacante Tico, integrado em definitivo ao elenco principal. O jogador é da base azulina e chegou a atuar em quatro partidas da equipe profissional neste ano. A partir de agora, a tendência é que ele seja utilizado no Brasileirão.

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"É um jogador que tem muito potencial, um menino para a gente lapidar. Gostei muito dele desde quando iniciamos os trabalhos aqui", destacou Condé. "Agora, com um grupo um pouco mais enxuto, abre a possibilidade de a gente dar oportunidades para ele. A posição de origem dele é atacante, mas a gente vem trabalhando com ele ali na ala esquerda, por isso ele jogou [na lateral]. O clube está em busca de mais um lateral, mas, de qualquer forma, ele está mostrando desenvoltura na posição, e o futebol vai mostrando isso para a gente", explicou o treinador.

Até o jogo contra o Corinthians, no dia 23 de julho, o Remo fará mais um jogo-treino. A partida será contra o Ituano-SP, em São Paulo. Lá, a equipe azulina fará os últimos ajustes para o duelo contra o Timão e para a sequência do campeonato.

Segundo Condé, a equipe ainda não está no nível que ele considera ideal para a Série A, mas está no caminho.

"Ainda temos bastante situações para serem trabalhadas na equipe, mas está caminhando dentro daquilo que planejamos", concluiu.