Paysandu encaminha acerto com zagueiro e meia para a sequência da Série C, diz colunista

Em meio à reformulação do elenco, o Paysandu também está no mercado em busca de reforços para a Série C do Campeonato Brasileiro. O time bicolor pode anunciar duas novas contratações nos próximos dias. Segundo o jornalista e colunista de O Liberal Carlos Ferreira, os novos contratados seriam o zagueiro Pedro Carrerette, do Noroeste-SP, e o meia Radsley, do Retrô.

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Segundo o colunista, o clube bicolor ainda deve contratar mais um zagueiro, um volante e um atacante para reforçar a equipe, que busca o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Pedro Carrerette disputa a temporada pelo Noroeste, equipe da Série D. Até o momento, o jogador disputou 20 jogos, marcou três gols e deu uma assistência. Além da equipe de Bauru, o defensor passou por clubes como São Bernardo, Botafogo-PB, Novorizontino-SP, Portuguesa-RJ e Sampaio Corrêa.

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Já Radsley defendeu as cores do Retrô nesta temporada e também disputou a Série D. O jogador atuou em 22 partidas, balançou as redes seis vezes e deu uma assistência. No ano passado, chegou a ser emprestado ao Athletico-GO, mas atuou em apenas seis jogos. O meia tem passagens por equipes como Botafogo-PB, Juventus-SP, Altos-PI e Vila Nova-GO.

Vale destacar que, segundo o jornalista da Rádio Liberal+ Michel Anderson, o Paysandu prepara uma série de dispensas no elenco atual. Pelo menos oito jogadores devem deixar a equipe nesta janela. Entre eles estão Castro, JP Galvão, Danilo Peu e Luccão, que deve ser negociado com o futebol português.

Neste momento, o Papão luta para confirmar a classificação ao quadrangular do acesso da Série C. A equipe está em alerta por conta de duas derrotas consecutivas. No próximo domingo (12), recebe o Guarani-SP em busca de voltar a vencer.