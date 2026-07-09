Paysandu encaminha acerto com zagueiro e meia para a sequência da Série C, diz colunista Jogadores estavam na disputa da Série D e devem ser anunciados em breve pelo clube bicolor O Liberal 09.07.26 11h48 Pedro Carrerette está no Noroeste, de São Paulo (Reprodução / Instagram) Em meio à reformulação do elenco, o Paysandu também está no mercado em busca de reforços para a Série C do Campeonato Brasileiro. O time bicolor pode anunciar duas novas contratações nos próximos dias. Segundo o jornalista e colunista de O Liberal Carlos Ferreira, os novos contratados seriam o zagueiro Pedro Carrerette, do Noroeste-SP, e o meia Radsley, do Retrô. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Segundo o colunista, o clube bicolor ainda deve contratar mais um zagueiro, um volante e um atacante para reforçar a equipe, que busca o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Pedro Carrerette disputa a temporada pelo Noroeste, equipe da Série D. Até o momento, o jogador disputou 20 jogos, marcou três gols e deu uma assistência. Além da equipe de Bauru, o defensor passou por clubes como São Bernardo, Botafogo-PB, Novorizontino-SP, Portuguesa-RJ e Sampaio Corrêa. VEJA MAIS Paysandu negocia jogador com clube português e prepara mudanças no elenco, diz jornalista Time bicolor deve promover nove mudanças no elenco para o segundo semestre da temporada Meia do Guarani projeta jogo contra o Paysandu na Curuzu e diz: ' jogamos muito bem fora de casa' Meia Kauã Jesus afirmou que a equipe campineira desempenha um bom futebol longe de Campinas Gabriel Mesquita trata duelo contra o Guarani como decisão e pede reação do Paysandu na Curuzu Goleiro destaca semana de trabalho intenso, cobra retomada das vitórias e convoca a torcida para o confronto direto pela 14ª rodada da Série C; partida também marcará o 50º jogo do arqueiro com a camisa bicolor Já Radsley defendeu as cores do Retrô nesta temporada e também disputou a Série D. O jogador atuou em 22 partidas, balançou as redes seis vezes e deu uma assistência. No ano passado, chegou a ser emprestado ao Athletico-GO, mas atuou em apenas seis jogos. O meia tem passagens por equipes como Botafogo-PB, Juventus-SP, Altos-PI e Vila Nova-GO. Vale destacar que, segundo o jornalista da Rádio Liberal+ Michel Anderson, o Paysandu prepara uma série de dispensas no elenco atual. Pelo menos oito jogadores devem deixar a equipe nesta janela. Entre eles estão Castro, JP Galvão, Danilo Peu e Luccão, que deve ser negociado com o futebol português. Neste momento, o Papão luta para confirmar a classificação ao quadrangular do acesso da Série C. A equipe está em alerta por conta de duas derrotas consecutivas. No próximo domingo (12), recebe o Guarani-SP em busca de voltar a vencer. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . 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