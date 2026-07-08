Gabriel Mesquita trata duelo contra o Guarani como decisão e pede reação do Paysandu na Curuzu Goleiro destaca semana de trabalho intenso, cobra retomada das vitórias e convoca a torcida para o confronto direto pela 14ª rodada da Série C; partida também marcará o 50º jogo do arqueiro com a camisa bicolor O Liberal 08.07.26 19h18 Gabriel Mesquita mostra confiança para a partida contra o Guarani. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu encara o Guarani neste domingo, na Curuzu, em um confronto direto que pode alterar a parte de cima da tabela da Série C do Campeonato Brasileiro. Após duas derrotas consecutivas, o Papão ocupa a quinta colocação, com 20 pontos, enquanto o time paulista aparece em segundo lugar, com 23. Em caso de novo tropeço, a equipe bicolor corre o risco de deixar o G-8. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, após atividade no CT Raul Aguilera, o goleiro Gabriel Mesquita classificou a partida como uma "decisão" e afirmou que o elenco está concentrado em mudar o momento vivido pelo clube. "A gente sabe da realidade desse jogo, que realmente é uma decisão que a gente tem em casa diante do nosso torcedor. É a oportunidade de dar uma resposta e fazer essa virada de chave", disse. Segundo o camisa 1, a preparação tem sido marcada por intensidade e comprometimento do grupo em busca da recuperação. "A semana tem sido muito intensa, com todo mundo muito compenetrado no nosso objetivo, que é treinar bem para chegar no domingo e fazer um grande jogo." Gabriel também reconheceu que a pressão aumentou após a sequência sem vitórias, mas ressaltou que a principal cobrança parte dos próprios jogadores. "A gente tem se cobrado bastante para ser mais efetivo em fazer gols e para não tomar gols. Sabemos que no Paysandu a cobrança é muito grande para estar sempre vencendo e brigando na parte de cima da tabela." VEJA MAIS Meia do Guarani projeta jogo contra o Paysandu na Curuzu e diz: ' jogamos muito bem fora de casa' Meia Kauã Jesus afirmou que a equipe campineira desempenha um bom futebol longe de Campinas Título, equilíbrio e tabu marcam o confronto entre Paysandu e Guarani; veja números Papão recebe o Bugre na Curuzu buscando se manter no G8 da Série C Paysandu negocia jogador com clube português e prepara mudanças no elenco, diz jornalista Time bicolor deve promover nove mudanças no elenco para o segundo semestre da temporada O goleiro ainda destacou o equilíbrio da Série C e reforçou a importância de aproveitar o fator casa para seguir entre os oito primeiros colocados. "É um campeonato muito equilibrado. Nenhuma equipe conseguiu se destacar na ponta. Por isso precisamos aproveitar os jogos em casa, diante do nosso torcedor, para subir na tabela e buscar a nossa classificação." Além da importância do confronto para a campanha bicolor, a partida terá um significado especial para Gabriel Mesquita. O goleiro completará 50 jogos com a camisa do Paysandu e celebrou a marca, projetando novas conquistas pelo clube. "Muito feliz por completar essa marca com a camisa do Paysandu. Isso me dá ainda mais vontade de conquistar mais 50 jogos e ajudar o clube a chegar aos lugares altos. Vamos precisar muito do nosso torcedor para buscar essa grande vitória." O duelo entre Paysandu e Guarani será disputado neste domingo, na Curuzu, pela 14ª rodada da Série C. Além de valer posições na tabela, o confronto representa uma oportunidade para o Papão interromper a sequência negativa e consolidar a permanência no G-8 da competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu série c 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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