Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Gabriel Mesquita trata duelo contra o Guarani como decisão e pede reação do Paysandu na Curuzu

Goleiro destaca semana de trabalho intenso, cobra retomada das vitórias e convoca a torcida para o confronto direto pela 14ª rodada da Série C; partida também marcará o 50º jogo do arqueiro com a camisa bicolor

O Liberal
fonte

Gabriel Mesquita mostra confiança para a partida contra o Guarani. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu encara o Guarani neste domingo, na Curuzu, em um confronto direto que pode alterar a parte de cima da tabela da Série C do Campeonato Brasileiro. Após duas derrotas consecutivas, o Papão ocupa a quinta colocação, com 20 pontos, enquanto o time paulista aparece em segundo lugar, com 23. Em caso de novo tropeço, a equipe bicolor corre o risco de deixar o G-8.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, após atividade no CT Raul Aguilera, o goleiro Gabriel Mesquita classificou a partida como uma "decisão" e afirmou que o elenco está concentrado em mudar o momento vivido pelo clube.

"A gente sabe da realidade desse jogo, que realmente é uma decisão que a gente tem em casa diante do nosso torcedor. É a oportunidade de dar uma resposta e fazer essa virada de chave", disse. Segundo o camisa 1, a preparação tem sido marcada por intensidade e comprometimento do grupo em busca da recuperação.

"A semana tem sido muito intensa, com todo mundo muito compenetrado no nosso objetivo, que é treinar bem para chegar no domingo e fazer um grande jogo."

Gabriel também reconheceu que a pressão aumentou após a sequência sem vitórias, mas ressaltou que a principal cobrança parte dos próprios jogadores. "A gente tem se cobrado bastante para ser mais efetivo em fazer gols e para não tomar gols. Sabemos que no Paysandu a cobrança é muito grande para estar sempre vencendo e brigando na parte de cima da tabela."

VEJA MAIS

image Meia do Guarani projeta jogo contra o Paysandu na Curuzu e diz: ' jogamos muito bem fora de casa'
Meia Kauã Jesus afirmou que a equipe campineira desempenha um bom futebol longe de Campinas

image Título, equilíbrio e tabu marcam o confronto entre Paysandu e Guarani; veja números
Papão recebe o Bugre na Curuzu buscando se manter no G8 da Série C

image Paysandu negocia jogador com clube português e prepara mudanças no elenco, diz jornalista
Time bicolor deve promover nove mudanças no elenco para o segundo semestre da temporada

O goleiro ainda destacou o equilíbrio da Série C e reforçou a importância de aproveitar o fator casa para seguir entre os oito primeiros colocados. "É um campeonato muito equilibrado. Nenhuma equipe conseguiu se destacar na ponta. Por isso precisamos aproveitar os jogos em casa, diante do nosso torcedor, para subir na tabela e buscar a nossa classificação."

Além da importância do confronto para a campanha bicolor, a partida terá um significado especial para Gabriel Mesquita. O goleiro completará 50 jogos com a camisa do Paysandu e celebrou a marca, projetando novas conquistas pelo clube.

"Muito feliz por completar essa marca com a camisa do Paysandu. Isso me dá ainda mais vontade de conquistar mais 50 jogos e ajudar o clube a chegar aos lugares altos. Vamos precisar muito do nosso torcedor para buscar essa grande vitória."

O duelo entre Paysandu e Guarani será disputado neste domingo, na Curuzu, pela 14ª rodada da Série C. Além de valer posições na tabela, o confronto representa uma oportunidade para o Papão interromper a sequência negativa e consolidar a permanência no G-8 da competição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

paysandu

série c 2026

jornal amazônia
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Gabriel Mesquita trata duelo contra o Guarani como decisão e pede reação do Paysandu na Curuzu

Goleiro destaca semana de trabalho intenso, cobra retomada das vitórias e convoca a torcida para o confronto direto pela 14ª rodada da Série C; partida também marcará o 50º jogo do arqueiro com a camisa bicolor

08.07.26 19h18

FUTEBOL

Meia do Guarani projeta jogo contra o Paysandu na Curuzu e diz: ' jogamos muito bem fora de casa'

Meia Kauã Jesus afirmou que a equipe campineira desempenha um bom futebol longe de Campinas

08.07.26 15h43

FUTEBOL

Título, equilíbrio e tabu marcam o confronto entre Paysandu e Guarani; veja números

Papão recebe o Bugre na Curuzu buscando se manter no G8 da Série C

08.07.26 15h02

futebol

Paysandu negocia jogador com clube português e prepara mudanças no elenco, diz jornalista

Time bicolor deve promover nove mudanças no elenco para o segundo semestre da temporada

08.07.26 12h27

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Paysandu negocia jogador com clube português e prepara mudanças no elenco, diz jornalista

Time bicolor deve promover nove mudanças no elenco para o segundo semestre da temporada

08.07.26 12h27

LUTO

Ex-jogador de basquete de Remo e Paysandu, Nelson Maués morre aos 81 anos

De acordo com as informações, Nelson Maués morreu na última terça-feira (7), em Belém

08.07.26 10h54

futebol europeu

Filipe Luís explica escolha pelo Monaco e avisa: 'Ninguém é mais importante do que o time'

Apesar da expectativa em torno da disputa da Liga dos Campeões e do Campeonato Francês, o treinador evitou estabelecer metas de longo prazo

08.07.26 13h22

FUTEBOL

Vice-presidente da CBF, Ricardo Gluck Paul, desmente fake news sobre Samir Xaud

Vice-presidente da CBF afirma que agenda institucional do presidente da entidade desmente rumores sobre um possível afastamento e reforça continuidade da gestão.

08.07.26 16h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda