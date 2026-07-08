Gabriel Mesquita trata duelo contra o Guarani como decisão e pede reação do Paysandu na Curuzu

O Paysandu encara o Guarani neste domingo, na Curuzu, em um confronto direto que pode alterar a parte de cima da tabela da Série C do Campeonato Brasileiro. Após duas derrotas consecutivas, o Papão ocupa a quinta colocação, com 20 pontos, enquanto o time paulista aparece em segundo lugar, com 23. Em caso de novo tropeço, a equipe bicolor corre o risco de deixar o G-8.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, após atividade no CT Raul Aguilera, o goleiro Gabriel Mesquita classificou a partida como uma "decisão" e afirmou que o elenco está concentrado em mudar o momento vivido pelo clube.

"A gente sabe da realidade desse jogo, que realmente é uma decisão que a gente tem em casa diante do nosso torcedor. É a oportunidade de dar uma resposta e fazer essa virada de chave", disse. Segundo o camisa 1, a preparação tem sido marcada por intensidade e comprometimento do grupo em busca da recuperação.

"A semana tem sido muito intensa, com todo mundo muito compenetrado no nosso objetivo, que é treinar bem para chegar no domingo e fazer um grande jogo."

Gabriel também reconheceu que a pressão aumentou após a sequência sem vitórias, mas ressaltou que a principal cobrança parte dos próprios jogadores. "A gente tem se cobrado bastante para ser mais efetivo em fazer gols e para não tomar gols. Sabemos que no Paysandu a cobrança é muito grande para estar sempre vencendo e brigando na parte de cima da tabela."

VEJA MAIS

O goleiro ainda destacou o equilíbrio da Série C e reforçou a importância de aproveitar o fator casa para seguir entre os oito primeiros colocados. "É um campeonato muito equilibrado. Nenhuma equipe conseguiu se destacar na ponta. Por isso precisamos aproveitar os jogos em casa, diante do nosso torcedor, para subir na tabela e buscar a nossa classificação."

Além da importância do confronto para a campanha bicolor, a partida terá um significado especial para Gabriel Mesquita. O goleiro completará 50 jogos com a camisa do Paysandu e celebrou a marca, projetando novas conquistas pelo clube.

"Muito feliz por completar essa marca com a camisa do Paysandu. Isso me dá ainda mais vontade de conquistar mais 50 jogos e ajudar o clube a chegar aos lugares altos. Vamos precisar muito do nosso torcedor para buscar essa grande vitória."

O duelo entre Paysandu e Guarani será disputado neste domingo, na Curuzu, pela 14ª rodada da Série C. Além de valer posições na tabela, o confronto representa uma oportunidade para o Papão interromper a sequência negativa e consolidar a permanência no G-8 da competição.