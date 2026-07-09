Jogador da Seleção Brasileira de vôlei, Douglas Souza se casa com Gabriel Campos

O campeão olímpico e jogador da Seleção Brasileira de vôlei Douglas Souza, de 30 anos, oficializou a união com o streamer Gabriel Campos na noite da última quarta-feira (8), em uma cerimônia realizada em São Paulo. O casamento reuniu familiares, amigos e convidados em uma celebração marcada pela emoção e por momentos compartilhados nas redes sociais.

A festa aconteceu na Casa Traffô Bisutti, na Vila Olímpia, e teve como cerimonialista a drag queen Ikaro Kadoshi. Antes da cerimônia, Douglas contou que cada detalhe foi planejado pelo casal. "A gente organizou esse casamento com muito amor, com muito carinho, cada detalhe do nosso jeitinho, com a nossa cara", afirmou o atleta.

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Nas imagens divulgadas nas redes sociais, Douglas e Gabriel aparecem emocionados durante a troca de alianças e celebrando a união ao lado dos convidados.

O casamento acontece em um momento importante da carreira do ponteiro. Após retomar os treinamentos com a Seleção Brasileira, Douglas embarca nos próximos dias para Chicago, nos Estados Unidos, onde disputará a próxima etapa da Liga das Nações de Vôlei (VNL).

Douglas Souza e Gabriel Campos estão juntos desde 2017. O casal anunciou o noivado em abril de 2023, e o pedido oficial de casamento aconteceu no ano passado. Agora, eles celebram mais um capítulo da relação com a cerimônia realizada na capital paulista.