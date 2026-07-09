Jogador da Seleção Brasileira de vôlei, Douglas Souza se casa com Gabriel Campos Campeão olímpico oficializou a união ao lado de familiares e amigos poucos dias antes de embarcar com a Seleção Brasileira para a Liga das Nações Hannah Franco 09.07.26 11h36 Douglas Souza se casa com streamer Gabriel Campos em cerimônia luxuosa em São Paulo (Reprodução/Instagram) O campeão olímpico e jogador da Seleção Brasileira de vôlei Douglas Souza, de 30 anos, oficializou a união com o streamer Gabriel Campos na noite da última quarta-feira (8), em uma cerimônia realizada em São Paulo. O casamento reuniu familiares, amigos e convidados em uma celebração marcada pela emoção e por momentos compartilhados nas redes sociais. A festa aconteceu na Casa Traffô Bisutti, na Vila Olímpia, e teve como cerimonialista a drag queen Ikaro Kadoshi. Antes da cerimônia, Douglas contou que cada detalhe foi planejado pelo casal. "A gente organizou esse casamento com muito amor, com muito carinho, cada detalhe do nosso jeitinho, com a nossa cara", afirmou o atleta. VEJA MAIS VNL 2026: Brasil perde invencibilidade para Alemanha na Liga das Nações Seleção feminina de vôlei foi superada por 3 sets a 2 após ceder virada no tie-break na Turquia Jogador Douglas Souza é criticado após lagar time italiano para supostamente entrar no 'BBB' O atleta foi condenado pelo influencer e ex-participante do 'De Férias Com o Ex Brasil', Pedro Ortega Nas imagens divulgadas nas redes sociais, Douglas e Gabriel aparecem emocionados durante a troca de alianças e celebrando a união ao lado dos convidados. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O casamento acontece em um momento importante da carreira do ponteiro. Após retomar os treinamentos com a Seleção Brasileira, Douglas embarca nos próximos dias para Chicago, nos Estados Unidos, onde disputará a próxima etapa da Liga das Nações de Vôlei (VNL). Douglas Souza e Gabriel Campos estão juntos desde 2017. O casal anunciou o noivado em abril de 2023, e o pedido oficial de casamento aconteceu no ano passado. Agora, eles celebram mais um capítulo da relação com a cerimônia realizada na capital paulista. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave douglas souza seleção brasileira de vôlei masculino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Paysandu encaminha acerto com zagueiro e meia para a sequência da Série C, diz colunista Jogadores estavam na disputa da Série D e devem ser anunciados em breve pelo clube bicolor 09.07.26 11h48 Futebol Papão pode subir três ou cair até cinco posições 09.07.26 10h48 futebol Fora dos planos do Remo, atacante está próximo de deixar o clube para equipe da Série B Desde o início do ano no Leão Azul, atleta não rendeu e atuou em apenas seis partidas 09.07.26 10h23 futebol Léo Condé aprova desempenho do Remo em jogo-treino e fala sobre Tico: 'Muito potencial' Treinador azulino fez testes no elenco em jogo-treino contra a Tuna na última quarta-feira (8), visando à sequência do Brasileirão 09.07.26 9h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Léo Condé aprova desempenho do Remo em jogo-treino e fala sobre Tico: 'Muito potencial' Treinador azulino fez testes no elenco em jogo-treino contra a Tuna na última quarta-feira (8), visando à sequência do Brasileirão 09.07.26 9h52 futebol Fora dos planos do Remo, atacante está próximo de deixar o clube para equipe da Série B Desde o início do ano no Leão Azul, atleta não rendeu e atuou em apenas seis partidas 09.07.26 10h23 Futebol Remo goleia a Tuna em jogo-treino, Léo Condé testa duas formações e mira sequência da preparação Leão vence por 6 a 1 no Mangueirão, alterna equipes entre os dois tempos e terá novo teste contra o Ituano antes da retomada da Série A, diante do Corinthians 08.07.26 21h29 futebol Paysandu encaminha acerto com zagueiro e meia para a sequência da Série C, diz colunista Jogadores estavam na disputa da Série D e devem ser anunciados em breve pelo clube bicolor 09.07.26 11h48