VNL 2026: Brasil perde invencibilidade para Alemanha na Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei perdeu sua invencibilidade na Liga das Nações de Vôlei (VNL) de 2026. A equipe foi superada pela Alemanha por 3 sets a 2, com parciais de 26-24, 28-26, 15-25, 19-25 e 16-14, neste domingo, 21 de junho, em Ancara, na Turquia. O resultado marcou a primeira derrota do Brasil na competição.

A equipe brasileira encerrou a segunda semana da VNL 2026 com um retrospecto de sete vitórias e apenas uma derrota. Para o confronto contra a Alemanha, o técnico José Roberto Guimarães manteve Luzia e Rosamaria no elenco, escalando Roberta como titular. Julia Bergmann e Ana Cristina atuaram como ponteiras, Julia Kudiess no meio de rede e Marcelle na posição de líbero. A atleta Gabi, em processo de recuperação de lesão, não foi utilizada.

Equilíbrio nos sets iniciais e virada alemã

O duelo se mostrou equilibrado desde o primeiro set, com ambas as seleções disputando ponto a ponto. Nenhuma equipe conseguiu estabelecer uma vantagem considerável. O técnico Zé Roberto realizou a inversão de jogadoras com Macris e Kisy, desfazendo-a posteriormente, mas a Alemanha conquistou o primeiro set.

No segundo set, o Brasil iniciou com vantagem, abrindo 9 a 5. No entanto, a Alemanha reagiu de forma rápida, alcançando a igualdade no placar. A equipe europeia chegou a desperdiçar set-points antes de finalizar a parcial. A seleção brasileira buscou alternativas com as entradas de Helena, Tainara e Diana, mas não conseguiu reverter a situação.

Reação brasileira e derrota no tie-break

O terceiro set foi favorável ao Brasil, que demonstrou melhora no desempenho. A seleção se encaixou com a atuação de Macris, Diana e, principalmente, Helena. Com confiança e mantendo a mesma escalação, a equipe brasileira reduziu os erros e mostrou maior efetividade no ataque no quarto set, forçando o tie-break.

No início do tie-break, a estratégia do Brasil focou em Helena. Contudo, a Alemanha ajustou a marcação sobre a ponteira e abriu uma vantagem de 8 a 3. Macris então acionou Ana Cristina, que foi decisiva para o empate em 12 a 12. No entanto, erros cometidos pelas três ponteiras brasileiras nos momentos finais definiram a vitória para a equipe alemã.

Próximos desafios na VNL 2026

A seleção feminina de vôlei terá seu próximo compromisso na VNL 2026 em 8 de julho, enfrentando o Japão, que atuará como anfitrião. Já a equipe masculina inicia sua segunda semana da competição em 24 de junho, com um confronto diante da Ucrânia, em Liubliana, Eslovênia.

Resultados da Seleção Brasileira Feminina na VNL 2026

1ª semana - Local: Brasília, Brasil 3 de junho - Brasil 3 x 1 Países Baixos - 25-17, 25-15, 25-27 e 25-23 4 de junho - Brasil 3 x 1 República Dominicana - 23-25, 25-18, 25-11 e 25-15 6 de junho - Brasil 3 x 0 Bulgária - 25-23, 25-17 e 25-13 7 de junho - Brasil 3 x 2 Itália - 25-15, 25-22, 22-25, 24-26 e 15-12

2ª semana – Local: Ancara, Turquia 17 de junho - Brasil 3 x 0 França - 25-22, 25-19 e 25-15 18 de junho (quinta-feira) - Brasil 3 x 2 Bélgica - 25-20, 22-25, 23-25, 25-22 e 15-13 20 de junho (sábado) - Brasil 3 x 1 República Popular da China - 26-24, 25-18, 19-25 e 25-15 21 de junho (domingo) - Brasil x Alemanha

3ª semana – Local: Kansai, Japão 8 de julho (quarta-feira) - Brasil x Japão 10 de julho (sexta-feira) - Brasil x Polônia 11 de julho (sábado) - Brasil x Tailândia 12 de julho (domingo) - Brasil x Estados Unidos

Fase final: 22 a 26 de julho, em Macau, China.