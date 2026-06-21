VNL 2026: Brasil perde invencibilidade para Alemanha na Liga das Nações Seleção feminina de vôlei foi superada por 3 sets a 2 após ceder virada no tie-break na Turquia O Liberal 21.06.26 12h35 A seleção brasileira feminina de vôlei perdeu sua invencibilidade na Liga das Nações de Vôlei (VNL) de 2026. A equipe foi superada pela Alemanha por 3 sets a 2, com parciais de 26-24, 28-26, 15-25, 19-25 e 16-14, neste domingo, 21 de junho, em Ancara, na Turquia. O resultado marcou a primeira derrota do Brasil na competição. A equipe brasileira encerrou a segunda semana da VNL 2026 com um retrospecto de sete vitórias e apenas uma derrota. Para o confronto contra a Alemanha, o técnico José Roberto Guimarães manteve Luzia e Rosamaria no elenco, escalando Roberta como titular. Julia Bergmann e Ana Cristina atuaram como ponteiras, Julia Kudiess no meio de rede e Marcelle na posição de líbero. A atleta Gabi, em processo de recuperação de lesão, não foi utilizada. Equilíbrio nos sets iniciais e virada alemã O duelo se mostrou equilibrado desde o primeiro set, com ambas as seleções disputando ponto a ponto. Nenhuma equipe conseguiu estabelecer uma vantagem considerável. O técnico Zé Roberto realizou a inversão de jogadoras com Macris e Kisy, desfazendo-a posteriormente, mas a Alemanha conquistou o primeiro set. No segundo set, o Brasil iniciou com vantagem, abrindo 9 a 5. No entanto, a Alemanha reagiu de forma rápida, alcançando a igualdade no placar. A equipe europeia chegou a desperdiçar set-points antes de finalizar a parcial. A seleção brasileira buscou alternativas com as entradas de Helena, Tainara e Diana, mas não conseguiu reverter a situação. Reação brasileira e derrota no tie-break O terceiro set foi favorável ao Brasil, que demonstrou melhora no desempenho. A seleção se encaixou com a atuação de Macris, Diana e, principalmente, Helena. Com confiança e mantendo a mesma escalação, a equipe brasileira reduziu os erros e mostrou maior efetividade no ataque no quarto set, forçando o tie-break. No início do tie-break, a estratégia do Brasil focou em Helena. Contudo, a Alemanha ajustou a marcação sobre a ponteira e abriu uma vantagem de 8 a 3. Macris então acionou Ana Cristina, que foi decisiva para o empate em 12 a 12. No entanto, erros cometidos pelas três ponteiras brasileiras nos momentos finais definiram a vitória para a equipe alemã. Próximos desafios na VNL 2026 A seleção feminina de vôlei terá seu próximo compromisso na VNL 2026 em 8 de julho, enfrentando o Japão, que atuará como anfitrião. Já a equipe masculina inicia sua segunda semana da competição em 24 de junho, com um confronto diante da Ucrânia, em Liubliana, Eslovênia. Resultados da Seleção Brasileira Feminina na VNL 2026 1ª semana - Local: Brasília, Brasil 3 de junho - Brasil 3 x 1 Países Baixos - 25-17, 25-15, 25-27 e 25-23 4 de junho - Brasil 3 x 1 República Dominicana - 23-25, 25-18, 25-11 e 25-15 6 de junho - Brasil 3 x 0 Bulgária - 25-23, 25-17 e 25-13 7 de junho - Brasil 3 x 2 Itália - 25-15, 25-22, 22-25, 24-26 e 15-12 2ª semana – Local: Ancara, Turquia 17 de junho - Brasil 3 x 0 França - 25-22, 25-19 e 25-15 18 de junho (quinta-feira) - Brasil 3 x 2 Bélgica - 25-20, 22-25, 23-25, 25-22 e 15-13 20 de junho (sábado) - Brasil 3 x 1 República Popular da China - 26-24, 25-18, 19-25 e 25-15 21 de junho (domingo) - Brasil x Alemanha 3ª semana – Local: Kansai, Japão 8 de julho (quarta-feira) - Brasil x Japão 10 de julho (sexta-feira) - Brasil x Polônia 11 de julho (sábado) - Brasil x Tailândia 12 de julho (domingo) - Brasil x Estados Unidos Fase final: 22 a 26 de julho, em Macau, China. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Palestra no Paysandu orienta famílias sobre desafios da formação de jovens atletas Ação realizada em parceria com a Defensoria Pública abordou contratos, legislação esportiva, papel da família e cuidados com promessas no futebol de base 21.06.26 9h00 FUTEBOL Retorno aos treinos pode fortalecer o Remo na Série A, avalia colunista Colunista de O Liberal destaca importância da pausa para recuperação física, ajustes táticos e reforço do elenco azulino 21.06.26 8h10 Futebol Ingressos caros e show no intervalo: Copa de 2026 adota o padrão do entretenimento dos EUA Copa do Mundo nos EUA aposta em experiência de entretenimento, mas valores elevados de ingressos e consumo geram impacto entre torcedores 21.06.26 8h00 FUTEBOL Tuna e Águia iniciam disputa por vaga nas oitavas da Série D Clubes paraenses entram em campo neste domingo (21) pelo mata-mata da competição nacional em busca de vantagem na segunda fase 21.06.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com novas camisas de treino, Remo se reapresenta sem 8 atletas que estão em negociação Elenco azulino voltou aos trabalhos no Baenão neste sábado (20); oito atletas seguem em treinamento remoto devido a negociações em andamento 20.06.26 21h24 FUTEBOL Com gol nos acréscimos, Paysandu bate o MAC e volta a vencer na Série C Papão venceu no apagar das luzes no Castelão e somou 3 pontos importantes na luta pela classificação à segunda fase da Série C 20.06.26 23h12 FUTEBOL Retorno aos treinos pode fortalecer o Remo na Série A, avalia colunista Colunista de O Liberal destaca importância da pausa para recuperação física, ajustes táticos e reforço do elenco azulino 21.06.26 8h10 FUTEBOL Ex-jogador Brasão é assassinado na madrugada desta sexta-feira Brasão jogou em times de expressão como Athletico-PR, Atlético-GO, Santa Cruz, Brasil de Pelotas e Treze-PB 19.06.26 13h36