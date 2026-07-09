Papão pode subir três ou cair até cinco posições Carlos Ferreira 09.07.26 10h48 Papão pode subir três ou cair até cinco posições Se vencer o Guarani, domingo, o Paysandu poderá fechar a rodada subindo até três posições e alcançando a vice-liderança. Para isso, a Inter não poderia vencer o Amazonas em Limeira e o Santa Cruz não poderia vencer o Barra em Itajaí. Se empatar, o Papão só tem chance de ultrapassar o Santa Cruz, desde que o time pernambucano perca e fique abaixo no saldo de gols. Na hipótese de derrota, o Papão (5º lugar) poderia cair até cinco posições, na pior das hipóteses. Caxias, Botafogo/PB, Maringá, Ituano, Floresta, Ferroviária e Ypiranga são os times que poderiam superá-lo, mas a rodada tem confrontos de Caxias x Floresta, Ituano x Ferroviária. Essa projeção mostra bem o desconforto dos bicolores depois das quatro derrotas nas últimas cinco rodadas. Domingo, contra o Guarani, vitória devolve a paz, empate mantem a tensão e derrota inferniza o ambiente. Leão: um jogo-treino que valeu a pena Clima de treino. Zero adrenalina, baixa concentração, baixa intensidade. Assim mesmo o Remo goleou a Tuna (6 x 1), ontem à noite, no Mangueirão. Foi o começo de um processo de retomada do ritmo de jogo. Dia 18, em Itu, outro jogo-treino, contra o Ituano. Depois, a partir do próximo dia 23, sequência intensa de jogos pela Série A e pela Copa do Brasil. A Tuna se aplicou como sparring e contribuiu no propósito dos azulinos, cujo rendimento não vale a pena julgar. Afinal, os atletas ainda não com a musculatura inchada pelos trabalhos de força da primeira fase da intertemporada. BAIXINHAS * Paulo Sérgio, o Tico, está em adaptação no Remo de atacante para lateral esquerdo. Foi a surpresa no jogo-treino contra a Tuna. Tico tem 19 anos, é muito dedicado aos treinamentos e está em evolução física e técnica gradativamente. * Zé Ivaldo sendo esperado em Belém como reforço do Remo, cedido pelo Santos. Zagueiro experiente e de imposição física. Thalisson, que esteve em campo ontem contra a Tuna, tem possibilidade de transferência para o Náutico. * Redução do elenco do Paysandu. Matheus Vargas saiu dos planos por lesão e Quintana por transferência para um clube tailandês. Lucca deve ir para a Trofense de Portugal. Castro, Artur, Salomoni, Danilo Peu, JP Galvão, Kayvert por decisão do clube. Agora o clube avança em contratações. * O zagueiro Pedro Carrerete, do Noroeste, os meias Pablo Baiano, do Vitória, e Radsley, do Retrô, devem ser anunciados. São esperados mais um zagueiro, mais um volante e mais um atacante na recomposição e melhor qualificação do elenco. Domingo, no fechamento de mais uma etapa da Série D, alguns pretendidos ficarão livres. * Guarani não vence há três rodadas e vem sem o meia João Paulo, lesionado. O técnico Elio Sizenando tem de volta o zagueiro Raphael, depois de cumprir. O também zagueiro Jonathan Costa e o atacante Mirandinha dependem de reavaliação médica, após tratamento por lesão. Mirandinha é o mesmo que em 2023 fez 27 jogos e dois gols pelo Papão. * Patrick de Paula, ex-Remo, teve o contrato rescindido pelo Botafogo e está livre no mercado. O atleta de 26 anos cumpriu empréstimo no Leão Azul de janeiro a abril. Foram 14 jogos, dois jogos e atuações que foram de ruins a excelentes. Saiu no fim do empréstimo por ser caro e por uma lesão que o levou a uma cirurgia. * Mirassol é o clube que mais contratou nesse intervalo da Série A: Elias (lateral, Vila Nova), Fernandinho (atacante, Ceará), Bruno Santos (atacante, Londrina) e Japa (volante, Cruzeiro). O Fluminense foi arrojado, nas contratações de Hulk e Thiago Silva. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo paysandu colunas carlos ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Carlos Ferreira . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA Futebol Papão pode subir três ou cair até cinco posições 09.07.26 10h48 Futebol Desafio à força mental dos bicolores 08.07.26 10h36 Futebol Taliari, o melhor do Leão em artilharia 07.07.26 10h41 Futebol Papão sob efeito da restrição 03.07.26 10h24