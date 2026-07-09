Papão pode subir três ou cair até cinco posições

Se vencer o Guarani, domingo, o Paysandu poderá fechar a rodada subindo até três posições e alcançando a vice-liderança. Para isso, a Inter não poderia vencer o Amazonas em Limeira e o Santa Cruz não poderia vencer o Barra em Itajaí. Se empatar, o Papão só tem chance de ultrapassar o Santa Cruz, desde que o time pernambucano perca e fique abaixo no saldo de gols.

Na hipótese de derrota, o Papão (5º lugar) poderia cair até cinco posições, na pior das hipóteses. Caxias, Botafogo/PB, Maringá, Ituano, Floresta, Ferroviária e Ypiranga são os times que poderiam superá-lo, mas a rodada tem confrontos de Caxias x Floresta, Ituano x Ferroviária. Essa projeção mostra bem o desconforto dos bicolores depois das quatro derrotas nas últimas cinco rodadas. Domingo, contra o Guarani, vitória devolve a paz, empate mantem a tensão e derrota inferniza o ambiente.

Leão: um jogo-treino que valeu a pena

Clima de treino. Zero adrenalina, baixa concentração, baixa intensidade. Assim mesmo o Remo goleou a Tuna (6 x 1), ontem à noite, no Mangueirão. Foi o começo de um processo de retomada do ritmo de jogo. Dia 18, em Itu, outro jogo-treino, contra o Ituano. Depois, a partir do próximo dia 23, sequência intensa de jogos pela Série A e pela Copa do Brasil.

A Tuna se aplicou como sparring e contribuiu no propósito dos azulinos, cujo rendimento não vale a pena julgar. Afinal, os atletas ainda não com a musculatura inchada pelos trabalhos de força da primeira fase da intertemporada.

BAIXINHAS

* Paulo Sérgio, o Tico, está em adaptação no Remo de atacante para lateral esquerdo. Foi a surpresa no jogo-treino contra a Tuna. Tico tem 19 anos, é muito dedicado aos treinamentos e está em evolução física e técnica gradativamente.

* Zé Ivaldo sendo esperado em Belém como reforço do Remo, cedido pelo Santos. Zagueiro experiente e de imposição física.

Thalisson, que esteve em campo ontem contra a Tuna, tem possibilidade de transferência para o Náutico.

* Redução do elenco do Paysandu. Matheus Vargas saiu dos planos por lesão e Quintana por transferência para um clube tailandês. Lucca deve ir para a Trofense de Portugal. Castro, Artur, Salomoni, Danilo Peu, JP Galvão, Kayvert por decisão do clube. Agora o clube avança em contratações.

* O zagueiro Pedro Carrerete, do Noroeste, os meias Pablo Baiano, do Vitória, e Radsley, do Retrô, devem ser anunciados. São esperados mais um zagueiro, mais um volante e mais um atacante na recomposição e melhor qualificação do elenco. Domingo, no fechamento de mais uma etapa da Série D, alguns pretendidos ficarão livres.

* Guarani não vence há três rodadas e vem sem o meia João Paulo, lesionado. O técnico Elio Sizenando tem de volta o zagueiro Raphael, depois de cumprir. O também zagueiro Jonathan Costa e o atacante Mirandinha dependem de reavaliação médica, após tratamento por lesão. Mirandinha é o mesmo que em 2023 fez 27 jogos e dois gols pelo Papão.

* Patrick de Paula, ex-Remo, teve o contrato rescindido pelo Botafogo e está livre no mercado. O atleta de 26 anos cumpriu empréstimo no Leão Azul de janeiro a abril. Foram 14 jogos, dois jogos e atuações que foram de ruins a excelentes. Saiu no fim do empréstimo por ser caro e por uma lesão que o levou a uma cirurgia.

* Mirassol é o clube que mais contratou nesse intervalo da Série A: Elias (lateral, Vila Nova), Fernandinho (atacante, Ceará), Bruno Santos (atacante, Londrina) e Japa (volante, Cruzeiro). O Fluminense foi arrojado, nas contratações de Hulk e Thiago Silva.