Remo tenta renovação de contrato com Marcelinho, mas não chega a acordo; entenda Informação é do jornalista Mathaus Pauxis, da Rádio Liberal. O Liberal 09.07.26 15h09 Marcelinho, lateral-direito do Remo. (FERNANDO TORRES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO) Um dos principais destaques do Remo na temporada, o lateral-direito Marcelinho recebeu uma proposta de renovação contratual da diretoria azulina. O clube apresentou uma oferta para estender o vínculo do jogador até o fim de 2027, mas, neste momento, as negociações seguem sem acordo. A informação é do jornalista Mathaus Pauxis, da Rádio Liberal. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo a apuração, a proposta não agradou ao estafe do atleta, que considera que os valores apresentados não refletem a importância de Marcelinho dentro do elenco remista e o desempenho que vem apresentando na temporada. Apesar do impasse, a permanência do jogador não está ameaçada no curto prazo. Marcelinho segue normalmente no Remo e tem contrato em vigor até o fim de 2026. VEJA MAIS Fora dos planos do Remo, atacante está próximo de deixar o clube para equipe da Série B Desde o início do ano no Leão Azul, atleta não rendeu e atuou em apenas seis partidas Léo Condé aprova desempenho do Remo em jogo-treino e fala sobre Tico: 'Muito potencial' Treinador azulino fez testes no elenco em jogo-treino contra a Tuna na última quarta-feira (8), visando à sequência do Brasileirão Remo goleia a Tuna em jogo-treino, Léo Condé testa duas formações e mira sequência da preparação Leão vence por 6 a 1 no Mangueirão, alterna equipes entre os dois tempos e terá novo teste contra o Ituano antes da retomada da Série A, diante do Corinthians O cenário, no entanto, desperta atenção da diretoria azulina. Com vínculo ainda longo e vivendo boa fase, o jogador passou a despertar o interesse de outros clubes. Faltando menos de seis meses para o do acordo com o Remo, o jogador está livre para assinar um pré-contrato com outra equipe. A tendência é que as conversas pela renovação continuem nos próximos dias. O Remo trata Marcelinho como uma das peças importantes do elenco e busca chegar a um acordo que garanta a permanência do atacante por um período ainda maior. Marcelinho, de 27 anos, é titular da equipe e tem sido peça importante no time azulino. Em sua segunda temporada pelo clube, soma 16 partidas em 2024, com um gol e uma assistência. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo marcelinho COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo tenta renovação de contrato com Marcelinho, mas não chega a acordo; entenda Informação é do jornalista Mathaus Pauxis, da Rádio Liberal. 09.07.26 15h09 futebol Fora dos planos do Remo, atacante está próximo de deixar o clube para equipe da Série B Desde o início do ano no Leão Azul, atleta não rendeu e atuou em apenas seis partidas 09.07.26 10h23 futebol Léo Condé aprova desempenho do Remo em jogo-treino e fala sobre Tico: 'Muito potencial' Treinador azulino fez testes no elenco em jogo-treino contra a Tuna na última quarta-feira (8), visando à sequência do Brasileirão 09.07.26 9h52 Futebol Remo goleia a Tuna em jogo-treino, Léo Condé testa duas formações e mira sequência da preparação Leão vence por 6 a 1 no Mangueirão, alterna equipes entre os dois tempos e terá novo teste contra o Ituano antes da retomada da Série A, diante do Corinthians 08.07.26 21h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Fora dos planos do Remo, atacante está próximo de deixar o clube para equipe da Série B Desde o início do ano no Leão Azul, atleta não rendeu e atuou em apenas seis partidas 09.07.26 10h23 futebol Léo Condé aprova desempenho do Remo em jogo-treino e fala sobre Tico: 'Muito potencial' Treinador azulino fez testes no elenco em jogo-treino contra a Tuna na última quarta-feira (8), visando à sequência do Brasileirão 09.07.26 9h52 Futebol Remo goleia a Tuna em jogo-treino, Léo Condé testa duas formações e mira sequência da preparação Leão vence por 6 a 1 no Mangueirão, alterna equipes entre os dois tempos e terá novo teste contra o Ituano antes da retomada da Série A, diante do Corinthians 08.07.26 21h29 futebol Paysandu encaminha acerto com zagueiro e meia para a sequência da Série C, diz colunista Jogadores estavam na disputa da Série D e devem ser anunciados em breve pelo clube bicolor 09.07.26 11h48