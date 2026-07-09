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Remo tenta renovação de contrato com Marcelinho, mas não chega a acordo; entenda

Informação é do jornalista Mathaus Pauxis, da Rádio Liberal.

O Liberal
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Marcelinho, lateral-direito do Remo. (FERNANDO TORRES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO)

Um dos principais destaques do Remo na temporada, o lateral-direito Marcelinho recebeu uma proposta de renovação contratual da diretoria azulina. O clube apresentou uma oferta para estender o vínculo do jogador até o fim de 2027, mas, neste momento, as negociações seguem sem acordo. A informação é do jornalista Mathaus Pauxis, da Rádio Liberal.

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Segundo a apuração, a proposta não agradou ao estafe do atleta, que considera que os valores apresentados não refletem a importância de Marcelinho dentro do elenco remista e o desempenho que vem apresentando na temporada. Apesar do impasse, a permanência do jogador não está ameaçada no curto prazo. Marcelinho segue normalmente no Remo e tem contrato em vigor até o fim de 2026.

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O cenário, no entanto, desperta atenção da diretoria azulina. Com vínculo ainda longo e vivendo boa fase, o jogador passou a despertar o interesse de outros clubes. Faltando menos de seis meses para o do acordo com o Remo, o jogador está livre para assinar um pré-contrato com outra equipe. 

A tendência é que as conversas pela renovação continuem nos próximos dias. O Remo trata Marcelinho como uma das peças importantes do elenco e busca chegar a um acordo que garanta a permanência do atacante por um período ainda maior.

Marcelinho, de 27 anos, é titular da equipe e tem sido peça importante no time azulino. Em sua segunda temporada pelo clube, soma 16 partidas em 2024, com um gol e uma assistência.

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