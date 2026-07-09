Recuperação judicial do Paysandu entra em nova etapa; veja a lista de credores Edital do TJ-PA abre período para impugnações e objeções ao plano apresentado pelo clube; lista inclui ex-jogadores, membros de comissões técnicas e atletas do elenco atual O Liberal 09.07.26 15h54 O edital disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA) estabelece alguns prazos (Jorge Luís Totti/Paysandu) Um novo passo foi dado no processo de recuperação judicial do Paysandu. Os credores do clube já podem apresentar manifestações ao Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA) sobre o plano de pagamento das dívidas apresentado pela diretoria bicolor. O edital foi disponibilizado no dia 7 de julho e estabelece prazos para impugnações e contestações, conforme prevê a Lei de Recuperação Judicial. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O edital disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA) estabelece dois prazos que passam a correr simultaneamente. Os credores têm 10 dias corridos para apresentar impugnações e 30 dias corridos para protocolar objeções ao plano de recuperação judicial apresentado pelo Paysandu. De acordo com as regras processuais, apesar de o edital ter sido disponibilizado em 7 de julho, a publicação é considerada realizada no primeiro dia útil seguinte. Assim, a contagem dos prazos começou no dia útil posterior. Como a Lei de Recuperação Judicial determina que esses períodos sejam contados em dias corridos, os credores poderão se manifestar até 7 de agosto de 2026. VEJA MAIS Paysandu encaminha acerto com zagueiro e meia para a sequência da Série C, diz colunista Jogadores estavam na disputa da Série D e devem ser anunciados em breve pelo clube bicolor Gabriel Mesquita trata duelo contra o Guarani como decisão e pede reação do Paysandu na Curuzu Goleiro destaca semana de trabalho intenso, cobra retomada das vitórias e convoca a torcida para o confronto direto pela 14ª rodada da Série C; partida também marcará o 50º jogo do arqueiro com a camisa bicolor Lista reúne alguns dos credores do Paysandu. Entre os nomes relacionados no processo de recuperação judicial estão ex-jogadores, integrantes de comissões técnicas e profissionais que passaram pelo clube. A lista inclui também jogadores que ainda estão jogando pelo Paysandu, como o goleiro Gabriel Mesquita e o lateral Edilson. Confira alguns dos credores e os respectivos valores: Reverson - R$653 mil Anderson Leite - R$53 mil Bruno Veiga - R$640 mil Bryan Borges - R$138 mil Denner - R$32 mil Joel Tagueu - R$196 mil Diogo Oliveira - R$472 mil Edilson (atual elenco) - R$117 Edinho R$24 mil Gabriel Bernard - R$5 mil Gabriel Mesquita (atual elenco) - R$102 mil João Vieira - R$257 mil Júnior Furtado (fisiotarapeuta) - R$75 mil Joseph Espinoza - R$33 mil Luizinho Lopes - R$304 mil Marcelinho - R$119 mil Marcio Fernandes - R$80 mil Marcinho Fernandes (auxiliar-técnico) - R$36 mil Marlon - R$132 mil Matheus Nogueira - R$132 mil Mautício Antônio - R$115 mil Maurício Garcez - R$266 mil Juninho - R$29 mil Ramón Martinez - R$350 mil Robson Agondi (auxiliar-técnico) - R$40 mil Robinho - R$113 mil Ronaldo Henrique - R$102 mil Thalisson - R$102 mil André Lima - R$443 mil Bruno Alves - R$44 mil Dalberto - R$923 mil Hélio dos Anjos - R$1.595 milhão PK - R$266 mil Benítez - R$51 mil Bileu - R$221 mil Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu futebol jornal amazônia recuperação judicial do paysandu série c COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . 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