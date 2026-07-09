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Recuperação judicial do Paysandu entra em nova etapa; veja a lista de credores

Edital do TJ-PA abre período para impugnações e objeções ao plano apresentado pelo clube; lista inclui ex-jogadores, membros de comissões técnicas e atletas do elenco atual

O Liberal
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O edital disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA) estabelece alguns prazos (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Um novo passo foi dado no processo de recuperação judicial do Paysandu. Os credores do clube já podem apresentar manifestações ao Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA) sobre o plano de pagamento das dívidas apresentado pela diretoria bicolor. O edital foi disponibilizado no dia 7 de julho e estabelece prazos para impugnações e contestações, conforme prevê a Lei de Recuperação Judicial.

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O edital disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA) estabelece dois prazos que passam a correr simultaneamente. Os credores têm 10 dias corridos para apresentar impugnações e 30 dias corridos para protocolar objeções ao plano de recuperação judicial apresentado pelo Paysandu.

De acordo com as regras processuais, apesar de o edital ter sido disponibilizado em 7 de julho, a publicação é considerada realizada no primeiro dia útil seguinte. Assim, a contagem dos prazos começou no dia útil posterior. Como a Lei de Recuperação Judicial determina que esses períodos sejam contados em dias corridos, os credores poderão se manifestar até 7 de agosto de 2026.

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Lista reúne alguns dos credores do Paysandu.

Entre os nomes relacionados no processo de recuperação judicial estão ex-jogadores, integrantes de comissões técnicas e profissionais que passaram pelo clube. A lista inclui também jogadores que ainda estão jogando pelo Paysandu, como o goleiro Gabriel Mesquita e o lateral Edilson. Confira alguns dos credores e os respectivos valores:

Reverson - R$653 mil

Anderson Leite - R$53 mil

Bruno Veiga - R$640 mil

Bryan Borges - R$138 mil

Denner - R$32 mil

Joel Tagueu - R$196 mil

Diogo Oliveira - R$472 mil

Edilson (atual elenco) - R$117

Edinho R$24 mil

Gabriel Bernard - R$5 mil

Gabriel Mesquita (atual elenco) - R$102 mil

João Vieira - R$257 mil

Júnior Furtado (fisiotarapeuta) - R$75 mil

Joseph Espinoza - R$33 mil

Luizinho Lopes - R$304 mil

Marcelinho - R$119 mil

Marcio Fernandes - R$80 mil

Marcinho Fernandes (auxiliar-técnico) - R$36 mil

Marlon - R$132 mil

Matheus Nogueira - R$132 mil

Mautício Antônio - R$115 mil

Maurício Garcez - R$266 mil

Juninho - R$29 mil

Ramón Martinez - R$350 mil

Robson Agondi (auxiliar-técnico) - R$40 mil

Robinho - R$113 mil

Ronaldo Henrique - R$102 mil

Thalisson - R$102 mil

André Lima - R$443 mil

Bruno Alves - R$44 mil

Dalberto - R$923 mil

Hélio dos Anjos - R$1.595 milhão

PK - R$266 mil

Benítez - R$51 mil

Bileu - R$221 mil

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