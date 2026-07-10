Ataques de drones ucranianos incendeiam refinaria e porto na Rússia

Drones ucranianos atingiram, nesta sexta-feira (10), infraestruturas petrolíferas e o porto de Taganrog, no sul da Rússia, de onde as autoridades retiraram moradores devido a um incêndio. "Como resultado da queda de destroços de drones, um incêndio deflagrou na refinaria de Ilski", informou o quartel-general operacional da região de Krasnodar no Telegram, especificando que não houve vítimas.

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O governador da região de Rostov, Yuri Sliusar, indicou que duas instalações de armazenamento de hidrocarbonetos pegaram fogo em Azov, às margens do mar de mesmo nome, como consequência desses ataques. Em Taganrog, cidade próxima a Azov e também localizada no litoral, "o incêndio envolvendo produtos petrolíferos no porto ainda está sendo combatido", afirmou o governador no Telegram.

Dezenas de moradores foram levados para um abrigo temporário e não poderão retornar às suas casas por "vários dias", disse ele, acrescentando que "não será possível extinguir esse tipo de incêndio rapidamente". Nas redes sociais, fotos não verificadas pela AFP, mas geolocalizadas em Taganrog, mostram uma densa coluna de fumaça preta acima de prédios residenciais.

Um vídeo não verificado parece mostrar um incêndio violento na refinaria de Ilski.

A Ucrânia intensificou seus ataques contra a Rússia, visando principalmente infraestruturas de hidrocarbonetos, em uma tentativa de reduzir a capacidade de Moscou de financiar seu esforço de guerra.

Esses ataques causam escassez de combustível e dificuldades de abastecimento na maioria das regiões russas e na Península da Crimeia, anexada pela Rússia.

Na madrugada de quinta para sexta-feira, as forças russas destruíram 376 drones ucranianos, informou o Ministério da Defesa russo.

Um ataque ucraniano matou uma pessoa na região russa de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia, informaram as autoridades locais nesta sexta-feira.

Segundo a Força Aérea Ucraniana, o Exército russo lançou 137 drones em território ucraniano durante essa madrugada, dos quais 114 foram derrubados.

Esses ataques deixaram quatro mortos: dois homens, de 75 e 58 anos, na região de Kharkiv (nordeste), segundo as autoridades locais, e outras duas pessoas na região de Donetsk (leste), informaram os serviços de emergência ucranianos.