Trump se encontrará com presidentes da Ucrânia e Síria na quarta-feira durante cúpula da Otan

O presidente dos EUA, Donald Trump, se encontrará com o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, e o presidente sírio, Ahmed al-Sharaa, à margem da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), na Turquia, na quarta-feira, 8, disse a Casa Branca neste domingo, 5.

Seu primeiro encontro será com o anfitrião da cúpula, o presidente turco, Tayyip Erdogan. Trump também dará uma entrevista coletiva, informou a Casa Branca.

Uma autoridade sênior dos EUA, que falou com a Reuters sob condição de anonimato sobre a viagem, adicionou que Trump se reunirá com Zelenski para discutir "como podemos pôr fim à guerra". "O campo de batalha claramente estagnou nos últimos dois meses e nenhum dos lados está fazendo muitos avanços", comentou a autoridade. "O presidente sente uma verdadeira urgência em tentar pôr um fim a isso".

O presidente americano também instará os aliados da Otan a aumentarem seus gastos com defesa, acrescentou a fonte.

Em conversa telefônica no sábado, 4, o líder russo, Vladimir Putin, e Trump discutiram a guerra na Ucrânia.