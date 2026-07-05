Macron visitará a Síria, diz mídia estatal de Damasco

O presidente francês, Emmanuel Macron, visitará a Síria em breve, informou a mídia estatal síria neste domingo, 5. Assim, ele será o primeiro líder ocidental a viajar ao país desde a queda do ex-presidente Bashar Assad, em 2024. Macron recebeu em Paris, em maio de 2025, o presidente sírio, Ahmad al-Sharaa, ex-líder islamista que tomou o poder.

Na ocasião, Macron prometeu que pressionaria a União Europeia e os Estados Unidos a suspenderem sanções severas contra a Síria, a maioria das quais já foi removida. O Palácio do Eliseu não comentou a informação da viagem.

A agência de notícias estatal síria Sana, citando o gabinete de Al-Sharaa, não deu detalhes sobre quando Macron visitará o país. No entanto, ele participará de uma cúpula da Otan em Ancara, na Turquia, na terça e quarta-feira. Macron será acompanhado por investidores e representantes de empresas francesas, informou a Sana.

O conflito de 14 anos na Síria matou quase meio milhão de pessoas e deslocou milhões. A infraestrutura do país está em ruínas e, embora outras nações e empresas tenham feito grandes promessas de investimento, a Síria ainda precisa de centenas de bilhões de dólares para se reconstruir e tirar milhões da pobreza.

Fonte: Associated Press

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.