Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Macron visitará a Síria, diz mídia estatal de Damasco

Estadão Conteúdo

O presidente francês, Emmanuel Macron, visitará a Síria em breve, informou a mídia estatal síria neste domingo, 5. Assim, ele será o primeiro líder ocidental a viajar ao país desde a queda do ex-presidente Bashar Assad, em 2024. Macron recebeu em Paris, em maio de 2025, o presidente sírio, Ahmad al-Sharaa, ex-líder islamista que tomou o poder.

Na ocasião, Macron prometeu que pressionaria a União Europeia e os Estados Unidos a suspenderem sanções severas contra a Síria, a maioria das quais já foi removida. O Palácio do Eliseu não comentou a informação da viagem.

A agência de notícias estatal síria Sana, citando o gabinete de Al-Sharaa, não deu detalhes sobre quando Macron visitará o país. No entanto, ele participará de uma cúpula da Otan em Ancara, na Turquia, na terça e quarta-feira. Macron será acompanhado por investidores e representantes de empresas francesas, informou a Sana.

O conflito de 14 anos na Síria matou quase meio milhão de pessoas e deslocou milhões. A infraestrutura do país está em ruínas e, embora outras nações e empresas tenham feito grandes promessas de investimento, a Síria ainda precisa de centenas de bilhões de dólares para se reconstruir e tirar milhões da pobreza.

Fonte: Associated Press

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Síria

França

Macron

visita
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Terremotos na Venezuela ganham dimensão política com apelo de líder da oposição

04.07.26 20h27

MUNDO

Trump associa imigração ao declínio da Europa: 'fui eleito bem a tempo', diz

Na rede Truth Social, ele disse que a Europa estaria sofrendo as consequências de acolher "criminosos do Terceiro Mundo"

04.07.26 16h52

MUNDO

Sobe para 2.645 o número de mortos por terremotos na Venezuela

Até o momento, os feridos somam 12.666 e 6.462 pessoas foram resgatadas com vida, conforme os números oficiais

04.07.26 15h28

Netanyahu pediu reunião na casa Branca, disse Trump, segundo site

04.07.26 14h32

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

TAILÂNDIA

Imagens fortes! Criança de 11 anos atropela procissão budista e mata oito monges; veja o vídeo!

Menino teria saído de casa com a caminhonete da família sem autorização; outras dez pessoas ficaram feridas durante a peregrinação religiosa

02.07.26 8h21

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

ABSURDO

Policiais são presos por furtar dinheiro de vítimas de terremotos na Venezuela

Casos de desvio de conduta em meio à tragédia foram registrados em La Guaira, uma das regiões mais afetadas pelos tremores

01.07.26 13h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda