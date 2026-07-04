Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Zelensky: Rússia perdeu o Mar Negro após ações da Marinha ucraniana

Estadão Conteúdo

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou neste sábado, 4, a criação de uma nova Academia Naval em Odessa e afirmou que a Rússia "perdeu o Mar Negro", ao defender os avanços das forças navais ucranianas desde o início da guerra.

Em publicação na rede social X por ocasião do Dia da Marinha da Ucrânia, Zelensky afirmou que, "junto com os demais ramos das Forças de Defesa e Segurança da Ucrânia, a Marinha ucraniana alcançou o que muitos acreditavam ser impossível. A Rússia perdeu o Mar Negro".

Segundo o presidente ucraniano, as operações militares que sucederam a retomada da Ilha da Serpente (Zmiinyi), incluindo ações contra a frota russa, portos e forças de ocupação na Crimeia, demonstram que "a região do Mar Negro e a do Mar de Azov nunca será um lugar de paz e tranquilidade para a Rússia".

Zelensky também anunciou a criação de uma nova Academia Naval em Odessa. "Tomei uma decisão para o futuro das Forças Navais da Ucrânia e para o futuro de nossa Odessa: estabelecer uma nova e forte Academia Naval em Odessa", escreveu. "Temos capacidade para fazer isso acontecer e, mais importante, nossos cadetes e nossos jovens têm o desejo de servir e defender a Ucrânia."

Mais cedo, em outra publicação no X, o presidente informou ter iniciado uma viagem de trabalho à região de Odessa com uma reunião de coordenação com o comando da Marinha voltada à segurança do sul do país. Segundo Zelensky, o encontro tratou da resposta aos ataques russos com drones Shahed e mísseis, da defesa contra ameaças no mar, das operações de longo alcance e do fortalecimento das capacidades da força naval.

De acordo com o presidente, também foram discutidos o aumento do número de helicópteros para reforçar a defesa aérea da região e a ampliação das capacidades militares da Marinha, incluindo os sistemas de mísseis Neptune e Harpoon, sistemas não tripulados de nova geração e torpedos. "Durante a reunião, identificamos o que ainda é necessário para fortalecer ainda mais as capacidades de combate da Marinha", afirmou.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

RÚSSIA/UCRÂNIA/GUERRA/ZELENSKY/MAR NEGRO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

FUNERAL

Funeral de líder supremo reúne multidão no Irã em meio a tensão com EUA

O funeral de Khamenei, que governou o Irã por décadas antes de ser morto aos 86 anos em um ataque aéreo em 28 de fevereiro, pode dar impulso à teocracia do país e ao seu novo líder supremo, seu filho, aiatolá Mojtaba Khamenei

04.07.26 8h41

ESTADOS UNIDOS

Trump chama adversários de comunistas e diz que identidade americana está sob ataque

Estados Unidos vivem forte polarização política

04.07.26 7h52

Putin minimiza escassez de combustíveis na Rússia enquanto intensifica ataques contra a Ucrânia

03.07.26 21h18

CALOR EXTREMO

Onda de calor nos EUA leva à interrupção de parte da rede elétrica em distrito de Nova York

Em Manhattan, o Central Park registrou uma temperatura de 38ºC ontem

03.07.26 20h04

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

TAILÂNDIA

Imagens fortes! Criança de 11 anos atropela procissão budista e mata oito monges; veja o vídeo!

Menino teria saído de casa com a caminhonete da família sem autorização; outras dez pessoas ficaram feridas durante a peregrinação religiosa

02.07.26 8h21

ABSURDO

Policiais são presos por furtar dinheiro de vítimas de terremotos na Venezuela

Casos de desvio de conduta em meio à tragédia foram registrados em La Guaira, uma das regiões mais afetadas pelos tremores

01.07.26 13h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda