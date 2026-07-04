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Papa Leão XIV faz oração por imigrantes mortos durante travessia no Mediterrâneo

Primeiro papa nascido nos Estados Unidos celebrou missa na ilha italiana e reforçou o apelo por acolhimento e proteção aos migrantes

Hannah Franco
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Papa Leão XIV reza por imigrantes mortos no Mediterrâneo (Foto: Reprodução)

O papa Leão XIV dedicou este sábado (4) à memória dos imigrantes que morreram tentando atravessar o Mar Mediterrâneo. Em visita à ilha de Lampedusa, na Itália, considerada a principal porta de entrada de migrantes na Europa, o pontífice prestou homenagem às vítimas das travessias e voltou a defender o acolhimento e a proteção das pessoas em situação de vulnerabilidade.

A agenda ocorreu no mesmo dia em que os Estados Unidos celebram os 250 anos da Declaração de Independência. Primeiro papa nascido em território norte-americano, Leão XIV escolheu passar a data em um dos locais mais simbólicos da crise migratória mundial.

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Antes da missa, o pontífice visitou um memorial dedicado aos migrantes mortos, conversou com pessoas recém-chegadas à ilha e percorreu o cais onde desembarcam milhares de refugiados todos os anos. Em seguida, abençoou uma placa em homenagem ao papa Francisco, que também esteve em Lampedusa, em 2013, para chamar atenção ao drama humanitário vivido na região.

Confira a mensagem do papa

Durante a celebração, Leão XIV afirmou que os gestos de solidariedade precisam partir da compaixão.

"Este é um lugar onde os gestos falam mais alto do que as palavras. Mas, para que esses gestos sejam verdadeiramente humanos, precisam nascer do coração."

Em uma mensagem dirigida aos norte-americanos por ocasião do feriado nacional, o pontífice também destacou que a defesa da vida passa pelo acolhimento aos migrantes.

"Acolher, proteger e assistir os imigrantes, cujas esperanças, sacrifícios e contribuições fazem parte da história deste país desde o seu início."

Na sequência, reforçou que receber quem busca uma nova oportunidade é um dever humanitário.

"Recebê-los com compaixão e generosidade não é apenas um gesto de caridade, mas também o reconhecimento da dignidade inerente a cada ser humano."

Símbolo da crise migratória

Localizada mais próxima da costa africana do que da Itália continental, Lampedusa recebe milhares de pessoas que atravessam o Mediterrâneo em embarcações precárias, principalmente vindas da Líbia e da Tunísia. Muitas dessas viagens terminam em naufrágios, tornando a rota uma das mais letais do mundo.

A visita de Leão XIV também ocorre em meio ao debate internacional sobre políticas migratórias, especialmente após o endurecimento das medidas de controle defendidas pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

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